Браслет-2, 1967

«Впервые, когда я ездил галопом на лошади, я заплакал — это было сродни полету, тому, к чему стремится человечество». Возможно, именно поэтому конь - совершенно уникальное животное, вызывающее трепет и другие человеческие эмоции. Трогательный фильм о рысаке по кличке Браслет–2 повествует о сложной жизни животного, которому довелось немало невзгод перенести в жизни. Фильм «Браслет–2», который мы рекомендуем вам посмотреть онлайн, пронизан переживаниями за прекрасное животное и гордостью за его волю к жизни. В картине снимались Василий Ливанов, Владимир Воробьев, Олег Жаков, Сергей Плотников и другие актеры. Конь Браслет–2 был настоящим любимцем публики и звездой на ипподроме: под крики толпы он мчался стрелой к финишу и всегда приходил первым. Но в тяжелые военные времена досталось не только людям, но и животным. «Карьера» рысака заканчивается, и он становится обычной лошадью, с помощью которой перевозят тяжести. В одну из таких поездок происходит несчастный случай: перевозимые снаряды взрываются, и конь получает тяжелую контузию. Однако люди прикладывают все усилия, чтобы помочь Браслету. В результате конь снова попадает в строй и даже становится участником заезда, который станет для него последним...