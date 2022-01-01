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Браслет-2 Браслет-2
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Браслет-2, 1967

1967 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

«Впервые, когда я ездил галопом на лошади, я заплакал — это было сродни полету, тому, к чему стремится человечество». Возможно, именно поэтому конь - совершенно уникальное животное, вызывающее трепет и другие человеческие эмоции. Трогательный фильм о рысаке по кличке Браслет–2 повествует о сложной жизни животного, которому довелось немало невзгод перенести в жизни. Фильм «Браслет–2», который мы рекомендуем вам посмотреть онлайн, пронизан переживаниями за прекрасное животное и гордостью за его волю к жизни. В картине снимались Василий Ливанов, Владимир Воробьев, Олег Жаков, Сергей Плотников и другие актеры. Конь Браслет–2 был настоящим любимцем публики и звездой на ипподроме: под крики толпы он мчался стрелой к финишу и всегда приходил первым. Но в тяжелые военные времена досталось не только людям, но и животным. «Карьера» рысака заканчивается, и он становится обычной лошадью, с помощью которой перевозят тяжести. В одну из таких поездок происходит несчастный случай: перевозимые снаряды взрываются, и конь получает тяжелую контузию. Однако люди прикладывают все усилия, чтобы помочь Браслету. В результате конь снова попадает в строй и даже становится участником заезда, который станет для него последним...

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 6 июня 1967
Премьера в мире 6 июня 1967
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Шамкович
В ролях
Константин Адашевский
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Михаил Иванов
Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
Сергей Плотников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Браслет-2 1 постер
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