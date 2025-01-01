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Постер мультфильма Как стать большим
Постер мультфильма Как стать большим
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Как стать большим

Как стать большим

Kak stat bolshim 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О котенке, который хотел поскорее вырасти.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 октября 1967
Дата выхода
1 октября 1967 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak stat bolshim, How to Be a Grown-Up, How to Become a Grown-Up, Как стать большим
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Как стать большим

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