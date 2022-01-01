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Свадьба в Малиновке Свадьба в Малиновке
Киноафиша Фильмы Свадьба в Малиновке

Свадьба в Малиновке, 1967

1967 / СССР
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается в разгар Гражданской войны. Село Малиновка оказалось между двух огней, оно переходит то в руки белых, то в руки красных. Несмотря на военное положение, местные жители не забывают о простых человеческих радостях и вовсю готовятся к свадьбе пастуха Андрейки и красавицы Яринки. Однако белый атаман Грициан Таврический, захвативший власть в Малиновке, решает сам жениться на девушке. В отчаянии Яринка бежит в лес, где сталкивается с отрядом красных кавалеристов. Их командир готов помочь влюбленным, а заодно расправиться с врагом. Но для этого Яринке нужно… сыграть свадьбу с Грицианом.

  • Основой для сценария послужила одноименная оперетта, написанная Борисом Александровым и Леонидом Юхвидом. 
  • Изначально предполагалось, что роль Яринки исполнит Лариса Голубкина, однако актриса предпочла съемки в другой картине. В итоге была утверждена студентка Ленинградского театрального института Валентина Николаенко. 
  • В 2013 году в селе Малиновка, расположенном в Харьковской области, был открыт памятник одному из героев фильма - адъютанту Попандопуло. 
  • Натурные съемки проходили в Полтавской области, павильонные съемки проходили на киностудии “Ленфильм”.

В Малиновке все ждут, устав от перестрелок гражданской войны, свадьбы пастуха Андрейки с Яринкой. Но банда атамана Грициана нападает на чудную деревню. Испуганная невеста убегает в лес, где засели красные, ждущие случая ударить по белым!

Яринка взывает о помощи, и команадир отряда разрабатывает план освобождения «наших». Для этого Яринка должна придуриться и сыграть свадьбу с … атаманом.

8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 6 июня 1967
Премьера в мире 6 июня 1967
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Тутышкин
В ролях
Владимир Самойлов
Людмила Алфимова
Валентина Лысенко
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Зоя Федорова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свадьба в Малиновке 1 постер
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Свадьба в Малиновке
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