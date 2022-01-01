Свадьба в Малиновке, 1967

Действие картины разворачивается в разгар Гражданской войны. Село Малиновка оказалось между двух огней, оно переходит то в руки белых, то в руки красных. Несмотря на военное положение, местные жители не забывают о простых человеческих радостях и вовсю готовятся к свадьбе пастуха Андрейки и красавицы Яринки. Однако белый атаман Грициан Таврический, захвативший власть в Малиновке, решает сам жениться на девушке. В отчаянии Яринка бежит в лес, где сталкивается с отрядом красных кавалеристов. Их командир готов помочь влюбленным, а заодно расправиться с врагом. Но для этого Яринке нужно… сыграть свадьбу с Грицианом.
В Малиновке все ждут, устав от перестрелок гражданской войны, свадьбы пастуха Андрейки с Яринкой. Но банда атамана Грициана нападает на чудную деревню. Испуганная невеста убегает в лес, где засели красные, ждущие случая ударить по белым!
Яринка взывает о помощи, и команадир отряда разрабатывает план освобождения «наших». Для этого Яринка должна придуриться и сыграть свадьбу с … атаманом.