Свадьба в Малиновке, 1967

В Малиновке все ждут, устав от перестрелок гражданской войны, свадьбы пастуха Андрейки с Яринкой. Но банда атамана Грициана нападает на чудную деревню. Испуганная невеста убегает в лес, где засели красные, ждущие случая ударить по белым!

Яринка взывает о помощи, и команадир отряда разрабатывает план освобождения «наших». Для этого Яринка должна придуриться и сыграть свадьбу с … атаманом.