Звездолет землян "Тантра" вошел в гравитационное поле одной из неизведанных планет. Никто здесь раньше не бывал, но все знают о "дурном" нраве Железной звезды. Путешественники не в силах выбраться из ее силового поля, потому что топливо на исходе. Они вынуждены либо оставаться на орбите еще двадцать лет, либо совершить посадку на неизвестную планету, на которой обнаружен инопланетный звездолет. Земляне рассчитывают пополнить запасы топлива на звездолете Чужих и вернуться домой...
|4 декабря 1967
|Россия
|6+
|12 апреля 1964
|СССР