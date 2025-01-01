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Киноафиша Фильмы Туманность Андромеды

Туманность Андромеды

Tumannost Andromedy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Звездолет землян "Тантра" вошел в гравитационное поле одной из неизведанных планет. Никто здесь раньше не бывал, но все знают о "дурном" нраве Железной звезды. Путешественники не в силах выбраться из ее силового поля, потому что топливо на исходе. Они вынуждены либо оставаться на орбите еще двадцать лет, либо совершить посадку на неизвестную планету, на которой обнаружен инопланетный звездолет. Земляне рассчитывают пополнить запасы топлива на звездолете Чужих и вернуться домой...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 12 апреля 1964
Дата выхода
4 декабря 1967 Россия 6+
12 апреля 1964 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Tumannost Andromedy, Andromeda Nebula, La nébuleuse d'andromède, Mgławica Andromedy, Туманность Андромеды
Режиссер
Евгений Шерстобитов
В ролях
Вия Артмане
Сергей Столяров
Сергей Столяров
Николай Крюков
Николай Крюков
Татьяна Волошина
Ладо Цхвариашвили
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 16 голосов
5.5 IMDb
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