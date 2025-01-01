Молодой врач Дмитрий Старцев приезжает работать в провинциальный городок С. Здесь герой обзаводится новыми знакомствами, в том числе с состоятельной и интеллигентной семьей Туркиных. Разумеется, больше всего внимание юноши привлекает дочь хозяев дома, красавица Катерина - или, как ласково называют ее домашние, Котик. На предложение руки и сердца девушка отвечает отказом - она собирается поступать в московскую консерваторию. После ее отъезда Дмитрий с головой погружается в суетную и мелкую жизнь города. Его амбициозные мечты и планы оборачиваются прахом, уступая место пресыщенности, лени и скуке.
Фильм повествует о медленной гибели души молодого врача, приехавшего в губернский город С.
|25 мая 1967
|Россия
|16+
|15 октября 1966
|СССР