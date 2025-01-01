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В городе С.

V gorode S. 18+
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О фильме

Молодой врач Дмитрий Старцев приезжает работать в провинциальный городок С. Здесь герой обзаводится новыми знакомствами, в том числе с состоятельной и интеллигентной семьей Туркиных. Разумеется, больше всего внимание юноши привлекает дочь хозяев дома, красавица Катерина - или, как ласково называют ее домашние, Котик. На предложение руки и сердца девушка отвечает отказом - она собирается поступать в московскую консерваторию. После ее отъезда Дмитрий с головой погружается в суетную и мелкую жизнь города. Его амбициозные мечты и планы оборачиваются прахом, уступая место пресыщенности, лени и скуке.

  • В основу сюжета лег рассказ Антона Павловича Чехова “Ионыч”. 
  • Актер Андрей Попов, сыгравший в фильме роль Чехова, не раз появлялся на экране в образах реальных исторических личностей. В его творческом багаже - роли композитора Николая Римского-Корсакова, критика и историка Владимира Стасова, британского дипломата Роберта Локкарта. 
  • Ранее режиссер и сценарист картины Иосиф Хейфиц уже обращался к творчеству Чехова. В 1960 году он экранизировал рассказ “Дама с собачкой”, главные роли в фильме исполнили Ия Саввина и Алексей Баталов. К слову, Баталов появился в кадре “В городе С.” в эпизодической роли Шергова.

Фильм повествует о медленной гибели души молодого врача, приехавшего в губернский город С.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 15 октября 1966
Дата выхода
25 мая 1967 Россия 16+
15 октября 1966 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
V gorode S., In der Stadt S., В городе С., Dans la ville de S., I staden S., În orașul 'S', In S. City, In the Town of S, Kaupunki 'S', W mieście S.
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Андрей Попов
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Нонна Терентьева
Лидия Штыкан
Игорь Горбачев
Все актеры и съемочная группа
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Экранизации произведений А.П. Чехова Экранизации произведений А.П. Чехова

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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В городе С.

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