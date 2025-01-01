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Четверо с одного двора
Четверо с одного двора
Chetvero s odnogo dvora
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О фильме
Четверо друзей с одного двора решили поймать крысу.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
21 января 1967
Дата выхода
21 января 1967
Россия
0+
21 января 1967
СССР
Другие названия
Chetvero s odnogo dvora, Четверо с одного двора
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените
11
голосов
5.9
IMDb
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