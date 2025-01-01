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Четверо с одного двора

Chetvero s odnogo dvora 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четверо друзей с одного двора решили поймать крысу.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 21 января 1967
Дата выхода
21 января 1967 Россия 0+
21 января 1967 СССР
Другие названия
Chetvero s odnogo dvora, Четверо с одного двора
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Четверо с одного двора

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