Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Паровозик из Ромашково
Постер мультфильма Паровозик из Ромашково
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Паровозик из Ромашково

Паровозик из Ромашково

Parovozik iz Romashkova 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка для малышей о паровозике, который очень любил природу.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 25 января 1967
Дата выхода
25 января 1967 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Parovozik iz Romashkova, A Little Locomotive from Romashkovo, Паровозик из Ромашкова, Паровозик з Ромашкова
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Клара Румянова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Паровозик из Ромашково
Дом для Кузьки 7.7
Дом для Кузьки (1984)
Трое из Простоквашино 8.6
Трое из Простоквашино (1978)
Летучий корабль 8.0
Летучий корабль (1979)
Вовка в Тридевятом царстве 8.1
Вовка в Тридевятом царстве (1965)
Приключения Домовенка 7.8
Приключения Домовенка (1986)
Горшочек каши 7.1
Горшочек каши (1984)
Зима в Простоквашино 8.5
Зима в Простоквашино (1984)
Про кота Леопольда 7.4
Про кота Леопольда (1981)
Тайна третьей планеты 8.1
Тайна третьей планеты (1981)
Ну, погоди! 8.6
Ну, погоди! (1969)
Каникулы Бонифация 7.5
Каникулы Бонифация (1965)
Солнечное зёрнышко 5.8
Солнечное зёрнышко (1969)
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для самых маленьких Мультфильмы для самых маленьких

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Паровозик из Ромашково

Похожие фильмы онлайн

Трое из Простоквашино
 
Летучий корабль
 
Вовка в Тридевятом царстве
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше