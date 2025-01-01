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Рейтинги
6.9
Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
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Паровозик из Ромашково
Паровозик из Ромашково
Parovozik iz Romashkova
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О фильме
Сказка для малышей о паровозике, который очень любил природу.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
25 января 1967
Дата выхода
25 января 1967
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Parovozik iz Romashkova, A Little Locomotive from Romashkovo, Паровозик из Ромашкова, Паровозик з Ромашкова
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Клара Румянова
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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