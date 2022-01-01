Журналист, 1967

Фильм рассказывает историю отношений Юрия Алябьева, журналиста-международника, и работницы провинциального завода Шуры Окаемовой. Привыкший к успеху у женщин благодаря своей красоте и престижной работе, Алябьев удивляется, когда простая девушка отталкивает его, и не может выкинуть ее из головы даже во время своих путешествий по Европе.

В конце концов любовь вынуждает его вернуться в провинцию. Там герой узнает, что его симпатия принесла Шуре одни неприятности…