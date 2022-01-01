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Журналист, 1967

1967 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю отношений Юрия Алябьева, журналиста-международника, и работницы провинциального завода Шуры Окаемовой. Привыкший к успеху у женщин благодаря своей красоте и престижной работе, Алябьев удивляется, когда простая девушка отталкивает его, и не может выкинуть ее из головы даже во время своих путешествий по Европе.

В конце концов любовь вынуждает его вернуться в провинцию. Там герой узнает, что его симпатия принесла Шуре одни неприятности…

  • Режиссер и сценарист картины Сергей Герасимов написал персонажа Шуру специально для Галины Польских, известной многим зрителям по главной роли в фильме Юлия Карасика «Дикая собака динго». Польских была ученицей Герасимова в актерской мастерской ВГИКа.
  • Роль журналиста Евгения Сергеевича исполняет Василий Шукшин, известнейшей советский писатель и сценарист.
  • Крохотные камео в фильме сыграли звезды французского кино Мирей Матье и Анни Жирардо, большие поклонницы кинематографа Герасимова.
  • Ранняя слава не пошла на пользу исполнителю главной роли, Юрию Васильеву. За 25 лет последующей актёрской карьеры он так и не смог повторить успех этого фильма и не получал крупных ролей.
  • Фильм собрал у советских киноэкранов почти 28 миллионов зрителей и стал лучшим фильмом года по результатам опроса журнала «Советский экран».

Преуспевающий молодой журналист едет в небольшой промышленный город с тем, чтобы разобраться в письменных жалобах некой Аникиной. Встретившись с автором писем и девушкой, которую та оболгала, он не сразу поймет сложность ситуации и меру ответственности перед теми, кого обязан был защищать...

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 3 часа 11 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 23 сентября 1967
Премьера в мире 23 сентября 1967
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Юрий Васильев
Галина Польских
Галина Польских
Надежда Федосова
Иван Лапиков
Иван Лапиков
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
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