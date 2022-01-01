Нежность, 1966

Фильм состоит из трех новелл («Санджар», «Лена», «Мамура»), связанных общими героями. Когда уходит детство и начинается другая, взрослая жизнь? Вряд ли серьезно задумывался об этом ташкенсткий мальчишка Санжар, главарь подростковой команды.



Вместе с другими ребятами он плавал на автомобильных камерах по мутной городской реке Анхор, презирал девчонок, дрался с другими мальчишками. И вот — нежданная встреча с прекрасной и удивительной девушкой Леной.



И горло перехватывает от предчувствия чего-то незнакомого и прекрасного, от соприкосновения с чудом, которое называется первой любовью. В Ташкент Лена была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Это тяжелое время не сотрется из памяти никогда. С тех пор у нее больное сердце.



Но сейчас Лена счастлива. Она влюблена и любима. Вместе с друзьями и любимым Тимуром она приезжает в степь, в старый кишлак. Беда подкралась неожиданно: спасая мальчика, Лена хватается руками за электрический провод…