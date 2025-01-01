Состарившийся царь Дадон обращается к мудрецу за советом, чтобы сохранить целостность царства. Мудрец предлагает царю золотого петуха на спице, который будет сидеть спокойно в мирное время или предвещать беду. В благодарность царь обещает старцу исполнить первую его волю. Спустя два года петушок кричит, повернувшись на восток: Дадон посылает туда сыновей, но вскоре находит их мертвыми. На том месте он знакомится с шамаханской царицей, которую привозит к себе в царство. Вот только все не так просто, и мудрец сообщает царю, что хочет красную девицу себе в жены.