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Постер мультфильма Сказка о золотом петушке
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Киноафиша Фильмы Сказка о золотом петушке

Сказка о золотом петушке

Skazka o zolotom petushke 18+
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О фильме

Состарившийся царь Дадон обращается к мудрецу за советом, чтобы сохранить целостность царства. Мудрец предлагает царю золотого петуха на спице, который будет сидеть спокойно в мирное время или предвещать беду. В благодарность царь обещает старцу исполнить первую его волю. Спустя два года петушок кричит, повернувшись на восток: Дадон посылает туда сыновей, но вскоре находит их мертвыми. На том месте он знакомится с шамаханской царицей, которую привозит к себе в царство. Вот только все не так просто, и мудрец сообщает царю, что хочет красную девицу себе в жены.

Страна СССР
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka o zolotom petushke, The Tale of the Golden Cockerel, Сказка о Золотом петушке, Muinasjutt kuldkikkast, Złoty kogut
Режиссер
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Степан Бубнов
Юрий Медведев
Юрий Медведев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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