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Постер фильма Бегущая по волнам
Постер фильма Бегущая по волнам
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Бегущая по волнам

Бегущая по волнам

Begushchaya po volnam 18+
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Факты

О фильме

Пианист Томас Гарвей изрядно устал от бесконечных гастролей. В поисках новых впечатлений он отправляется в приморский городок Лисс, где судьба сводит его с красавицей Биче Сениэль. Герой влюбляется в нее, но, увы, это чувство нельзя назвать взаимным. Вскоре Гарвей знакомится с капитаном Гезом, владельцем парусника “Бегущая по волнам”. Не желая больше оставаться в Лиссе, он просит Геза об услуге - предоставить ему каюту на “Бегущей…”. Во время плавания между пианистом и капитаном происходит ссора, после которой Гарвея высаживают на лодке в открытое море. На помощь брошенному на произвол судьбы юноше приходит незнакомка по имени Фрези Грант.

  • Фильм снят по одноименному произведению Александра Грина, при этом многие детали сюжета были изменены. Так, например, в литературном первоисточнике Гарвей не был пианистом, а Биче вышла замуж за Гектора Каваза, а не капитана Геза.
  • Фильм был снят совместными усилиями советских и болгарских кинодеятелей. Главную роль сыграл болгарский актер Сава Хашимов. 
  • В 1967 году исполнители ролей Томаса Гарвея и Биче Сениэль/Фрези Грант - Сава Хашимов и Маргарита Терехова - поженились. В браке у актеров родилась дочь, Анна Терехова, но через два года после свадьбы пара рассталась.

Едущий на гастроли пианист Гарвей выходит из вагона поезда на маленькой станции чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле, стоит лишь проехать 30 минут на автобусе. Пианист бросает гастроли и отправляется в такой город, где знакомится с капитаном парусника «Бегущая по волнам» Гезом и отправляется с ним в плавание…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 7 июня 1967
Дата выхода
7 июня 1967 Россия 12+
7 июня 1967 Болгария
7 июня 1967 СССР
14 июля 1967 США
Производство Бояна, Киностудия имени М. Горького, Sofia Film Studios
Другие названия
Begushchaya po volnam, Biegnąca po falach, L'écuyère des vagues, Running on Waves, Бегущая по волнам, Бягаща по вълните
Режиссер
Павел Любимов
Павел Любимов
В ролях
Савва Хашимов
Ролан Быков
Ролан Быков
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Наталья Богунова
Олег Жаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
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