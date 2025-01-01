Пианист Томас Гарвей изрядно устал от бесконечных гастролей. В поисках новых впечатлений он отправляется в приморский городок Лисс, где судьба сводит его с красавицей Биче Сениэль. Герой влюбляется в нее, но, увы, это чувство нельзя назвать взаимным. Вскоре Гарвей знакомится с капитаном Гезом, владельцем парусника “Бегущая по волнам”. Не желая больше оставаться в Лиссе, он просит Геза об услуге - предоставить ему каюту на “Бегущей…”. Во время плавания между пианистом и капитаном происходит ссора, после которой Гарвея высаживают на лодке в открытое море. На помощь брошенному на произвол судьбы юноше приходит незнакомка по имени Фрези Грант.