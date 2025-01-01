Пианист Томас Гарвей изрядно устал от бесконечных гастролей. В поисках новых впечатлений он отправляется в приморский городок Лисс, где судьба сводит его с красавицей Биче Сениэль. Герой влюбляется в нее, но, увы, это чувство нельзя назвать взаимным. Вскоре Гарвей знакомится с капитаном Гезом, владельцем парусника “Бегущая по волнам”. Не желая больше оставаться в Лиссе, он просит Геза об услуге - предоставить ему каюту на “Бегущей…”. Во время плавания между пианистом и капитаном происходит ссора, после которой Гарвея высаживают на лодке в открытое море. На помощь брошенному на произвол судьбы юноше приходит незнакомка по имени Фрези Грант.
Едущий на гастроли пианист Гарвей выходит из вагона поезда на маленькой станции чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле, стоит лишь проехать 30 минут на автобусе. Пианист бросает гастроли и отправляется в такой город, где знакомится с капитаном парусника «Бегущая по волнам» Гезом и отправляется с ним в плавание…
|7 июня 1967
|Россия
|12+
|7 июня 1967
|Болгария
|7 июня 1967
|СССР
|14 июля 1967
|США