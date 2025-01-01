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Песенка мышонка
Песенка мышонка
Pesenka myshonka
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О фильме
Мультфильм о том, как бездельник Мышонок стал прилежным строителем.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pesenka myshonka, A Song of the Little Mouse, Песенка мышонка
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Клара Румянова
Александра Панова
Алексей Грибов
Борис Рунге
Александр Граве
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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