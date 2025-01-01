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Киноафиша Фильмы Песенка мышонка

Песенка мышонка

Pesenka myshonka 18+
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О фильме

Мультфильм о том, как бездельник Мышонок стал прилежным строителем.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pesenka myshonka, A Song of the Little Mouse, Песенка мышонка
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Клара Румянова
Александра Панова
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Борис Рунге
Александр Граве
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Песенка мышонка

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