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Зеленая карета

Zelyonaya kareta 18+
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О фильме

Фильм рассказывает об актрисе Варваре Асенковой, в середине XIX столетия игравшей на подмостках Александринского театра. Судьба героини была предопределена с самого детства - мать Варвары, также посвятившая свою жизнь сцене, видела в дочери продолжательницу актерской династии. Поначалу педагоги, у которых девушка училась мастерству игры, не замечали в ней таланта. Однако нашелся человек. который смог разглядеть ее дар и выпустить его наружу. Вскоре к Варваре Асенковой приходит настоящее признание, но закулисные интриги и смерть возлюбленного губительно сказываются на ее здоровье…

  • Названием для картины послужил любопытный исторический факт. В каретах зеленого цвета ездили воспитанники Императорского театрального училища, в числе которых была и Варвара Асенкова. 
  • Роль Варвары Асенковой стала первой крупной работой Натальи Теняковой в кино. Впоследствии актриса не раз снималась в исторических картинах, таких как “Гроза над Белой” (1968), “Отцы и дети” (2008), “Француз” (2019). 
  • В 2005 и 2015 году на экраны выходили фильмы с аналогичным названием, но никакого отношения к картине Яна Фрида они не имеют. 
  • В первый год проката “Зеленую карету” увидели более 30 миллионов советских зрителей.

О трагической судьбе замечательной петербургской актрисы первой половины XIX века Варвары Асенковой. Однажды с успехом выступив в бенефисе знаменитого актера Сосницкого, она обрекла себя на амплуа водевильной актрисы. Ее попытки сыграть Эсмеральду на сцене Aлександринского театра не обрели поддержки ни у царя, ни у знати. Пережив гибель жениха и тяжело заболев чахоткой, актриса императорского театра так и не исполнила заветную роль. Она прожила всего двадцать четыре года, всего пять лет блистала на сцене, но успела оставить о себе добрую память.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1967
Премьера в мире 6 июня 1967
Дата выхода
6 июня 1967 Россия 16+
6 июня 1967 СССР
11 ноября 1967 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Zelyonaya kareta, The Green Cab, Zielona kareta, Зеленая карета
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Наталья Тенякова
Наталья Тенякова
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Владимир Честноков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
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6.6 IMDb
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30 апреля 2021 13:00
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