Фильм рассказывает об актрисе Варваре Асенковой, в середине XIX столетия игравшей на подмостках Александринского театра. Судьба героини была предопределена с самого детства - мать Варвары, также посвятившая свою жизнь сцене, видела в дочери продолжательницу актерской династии. Поначалу педагоги, у которых девушка училась мастерству игры, не замечали в ней таланта. Однако нашелся человек. который смог разглядеть ее дар и выпустить его наружу. Вскоре к Варваре Асенковой приходит настоящее признание, но закулисные интриги и смерть возлюбленного губительно сказываются на ее здоровье…
О трагической судьбе замечательной петербургской актрисы первой половины XIX века Варвары Асенковой. Однажды с успехом выступив в бенефисе знаменитого актера Сосницкого, она обрекла себя на амплуа водевильной актрисы. Ее попытки сыграть Эсмеральду на сцене Aлександринского театра не обрели поддержки ни у царя, ни у знати. Пережив гибель жениха и тяжело заболев чахоткой, актриса императорского театра так и не исполнила заветную роль. Она прожила всего двадцать четыре года, всего пять лет блистала на сцене, но успела оставить о себе добрую память.
|6 июня 1967
|Россия
|16+
|6 июня 1967
|СССР
|11 ноября 1967
|США