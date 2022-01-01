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Красные поляны
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Красные поляны, 1966

1966 / СССР
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме
Знойное солнце выжгло пастбища колхоза. Чтобы спасти овец, чабаны решили перегнать их на Красные Поляны. С ними отправляются в далекий путь корреспондент Андрей и юная Илуцэ, которую давно любит чабан Савва...
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в России 28 ноября 1967
Премьера в мире 28 ноября 1967
Режиссер
Эмиль Лотяну
В ролях
Светлана Тома
Светлана Тома
Виктор Соцки-Войническу
Виктор Чутак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красные поляны 1 постер
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