Красные поляны, 1966

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о выходе в прокат О фильме Знойное солнце выжгло пастбища колхоза. Чтобы спасти овец, чабаны решили перегнать их на Красные Поляны. С ними отправляются в далекий путь корреспондент Андрей и юная Илуцэ, которую давно любит чабан Савва... Развернуть 8.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1966 Премьера в России 28 ноября 1967 Премьера в мире 28 ноября 1967 Режиссер Эмиль Лотяну В ролях Светлана Тома Виктор Соцки-Войническу Виктор Чутак Все актеры и съемочная группа 1 постер

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