«Коломбо» — многосерийное детективное шоу, которые выходило в эфир более 10 лет. С 1968 по 1978 год — на канале NBC, а с 1989 по 2003 — на канале ABC. Сериал пользовался огромной популярностью. Роль детектива, распутывающего даже самые сложные дела, исполнял Питер Фальк. «Коломбо» отличает от других подобных шоу не только нестандартный образ главного героя, но и подача сюжета. Зритель с самого начала знал, кто именно убийца и как он пытается замести следы. Не исключено, что именно по этой причине следить за действиями Коломбо было вдвойне интереснее.