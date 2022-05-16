Учеба – не главное? 10 звезд, никогда не учившихся актерскому мастерству и все равно прославившихся

Как показала история с Харви Вайнштейном, для «Оскара» актерское мастерство – фактор вовсе не обязательный. Впрочем, герои нашей статьи с «Харвигейтом» никак не связаны – это актеры, действительно прославившиеся благодаря своему таланту, большому настолько, что даже профессиональное образование этим звездам не понадобилось.