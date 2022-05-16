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Мег Райан
Мег Райан
Meg Ryan
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Мег Райан
Meg Ryan
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Дата рождения
19 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мег Райан
Родилась 19 ноября 1961 года. Фэйрфилд, штат Коннектикут, США.
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Фильмография Мег Райан
Итака
драма
2015, США
5.0
Это развод!
комедия
2009, США
6.0
Сделка
комедия
2008, Канада / США
4.0
Женщины
драма, комедия
2008, США
7.0
В стране женщин
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
Новый парень моей мамы
триллер, комедия, мелодрама, боевик
2007, Германия / США
6.0
Темная сторона страсти
мистика, триллер
2003, Австралия / Франция / США
5.0
Наперекор судьбе
драма, мелодрама
2003, США / Германия
6.0
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