Неспящие в Сиэтле, 1993

Однажды в канун Рождества журналистка по имени Энни Рид натыкается на радиопередачу, слушатели которой в прямом эфире могут рассказать о своих заветных желаниях. Одна из историй западает девушке в душу - маленький мальчик из Сиэтла, родная мать которого умерла, мечтает о новой жене для своего папы. Несмотря на то, что сама Энни помолвлена с заместителем редактора, а Сиэтл находится на другом конце страны, она под влиянием момента пишет письмо для Сэма - именно так зовут отца мальчика. Журналистка предлагает ему встретиться в Нью-Йорке на крыше небоскреба. Однако на пути у героев будет немало препятствий…
Поздней ночью радио доносит голос маленького ребенка, который ищет маму. Сотни женщин со всей страны откликаются на этот зов, и только одна из них понимает — отец ребенка и она — предназначены друг для друга, пусть даже между ними сотни миль. И не беда, что она обручена, а ее новый избранник еще не знает о ней. Его единственная и далекая ждет и ищет его, влюбившись с первого звука его голоса.