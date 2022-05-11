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Неспящие в Сиэтле Неспящие в Сиэтле
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Sleepless In Seattle

Неспящие в Сиэтле, 1993

1993 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Однажды в канун Рождества журналистка по имени Энни Рид натыкается на радиопередачу, слушатели которой в прямом эфире могут рассказать о своих заветных желаниях. Одна из историй западает девушке в душу - маленький мальчик из Сиэтла, родная мать которого умерла, мечтает о новой жене для своего папы. Несмотря на то, что сама Энни помолвлена с заместителем редактора, а Сиэтл находится на другом конце страны, она под влиянием момента пишет письмо для Сэма - именно так зовут отца мальчика. Журналистка предлагает ему встретиться в Нью-Йорке на крыше небоскреба. Однако на пути у героев будет немало препятствий…

  • Роль Энни Рид могла достаться Джулии Робертс, Ким Бейсингер, Мишель Пфайффер, Джоди Фостер, однако все они отказались от участия в съемках. 
  • Книга, которая лежит на коленях Энни Рид во время перелета - “Гордость и предубеждение” Джейн Остин. 
  • Песня Stardust в исполнении Нэта Кинг Коула звучит еще в одном проекте с участием Мег Райан - драматическом мини-сериале “Плоть от плоти” (1993).
  • В общей сложности персонажи Мэг Райан и Тома Хэнкса проводят вместе в кадре около двух минут экранного времени. 
  • Том Хэнкс, Билл Пуллман и Рози О'Доннелл вместе снимались в драме “Их собственная лига” (1992).

Поздней ночью радио доносит голос маленького ребенка, который ищет маму. Сотни женщин со всей страны откликаются на этот зов, и только одна из них понимает — отец ребенка и она — предназначены друг для друга, пусть даже между ними сотни миль. И не беда, что она обручена, а ее новый избранник еще не знает о ней. Его единственная и далекая ждет и ищет его, влюбившись с первого звука его голоса.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 11 ноября 1994
Премьера в мире 24 июня 1993
Возраст 6+
Режиссер
Нора Эфрон
Нора Эфрон
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Мег Райан
Мег Райан
Росс Мэлингер
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Все актеры и съемочная группа
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Неспящие в Сиэтле
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