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Кэти Сагал
Katey Sagal
Киноафиша
Персоны
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Katey Sagal
Дата рождения
19 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кэти Сагал
Родилась 19 января 1954 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.8
Футурама
(1999)
8.3
Сыны анархии
(2008)
8.2
One Piece. Большой куш
(2023)
Фильмография Кэти Сагал
4.7
Карусель
Carousel
комедия, драма, мелодрама
2026, США
Рецензия
4
Доверие
Trust
триллер
2025, США
8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези
2023, США
7
Бунтарка
драма, комедия, криминал
2021, США
7.9
Прощай навсегда
драма, криминал, детектив
2019, США
5.6
Коннеры
комедия, семейный
2018, США
3.2
Грязные танцы
Dirty Dancing
драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
7.2
Пазманский дьявол
Bleed for This
драма, биография, спорт
2016, США
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