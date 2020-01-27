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Кэти Сагал
Кэти Сагал
Katey Sagal
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Кэти Сагал
Katey Sagal
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Дата рождения
19 января 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Кэти Сагал
Родилась 19 января 1954 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кэти Сагал
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт
2016, США
7.0
Идеальный голос 2
мюзикл, комедия
2015, США
8.0
Там всегда Вудсток
мюзикл, комедия, мелодрама
2014, США
5.0
Дом вдребезги
комедия
2008, США
5.0
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Эрин Брокович 20 лет спустя: главную роль в новом сериале получила Кэти Сагал
Проект входит в число основных пилотов ABC.
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27 января 2020 12:04
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