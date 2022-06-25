Вайнона Райдер (настоящее имя — Уинона Лора Хоровиц) - американская актриса кино и телевидения, родилась 29 октября 1971 в Олмстеде, штат Миннесота. Родители актрисы, Майкл и Синтия Хоровиц, являются потомками еврейских эмигрантов из России и Румынии. Майкл был писателем и редактором, работа Синтии так же была связана с литературой. У Вайноны есть младший брат Юрий, которого назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, и единоутробные сестра Саньята и брат Иувал от первого брака матери. Когда Вайноне было семь лет, ее семья перебралась в сельскохозяйственную коммуну хиппи на севере Калифорнии. В их жилище не было электричества, но иногда мама Синтия устраивала киносеансы в сарае, поэтому девочка с детства была знакома с классикой мирового кино. В 1981 году семья актрисы переехала в Петалуму, где она пошла в школу, и в самом начале обучения подверглась избиению со стороны одноклассников, которые приняли девочку с короткой стрижкой в поношенном костюме за мальчика. После этого случая Вайнону перевели на домашнее обучение. С 12 лет Райдер занималась на курсах актерского мастерства Американского театра-консерватории в Сан-Франциско.

Фильмы и сериалы с Вайноной Райдер

В 13 лет Вайнона приняла участие в кастинге на роль в картине «Цветок в пустыне». На этих пробах удача была не на ее стороне, однако ее заметил режиссер Девид Зелцер и предложил ей роль в своем фильме «Лукас» (1986). После первого появления в кино девушка решила взять псевдоним Райдер, в честь Митча Райдера, любимого рок-певца ее отца. Годом позже начинающая актриса появилась в ленте «Кадриль», где сыграла 13-летнюю девочку, которая была вынуждена вместе с матерью перебраться с тихого пригорода в шумный мегаполис. Игра Вайноны была положительно оценена критиками, а одно из авторитетных печатных изданий Лос-Анджелеса провозгласило ее работу отличным дебютом.

В 1988 году Райдер сыграла одну из главных ролей в черной комедии «Битлджус» Тима Бертона. Режиссер пригласил девушку на роль в фильме, так как был впечатлен ее игрой в «Лукасе». Далее Вайнона появилась в таких картинах, как «1969» (1988) и «Смертельное влечение» (1989), а в фильме «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл» (1990) ей досталась центральная роль. За работу над картиной «Большие огненные шары» Райдер получила премию Young Artist Awards. В 1990 году актриса вновь сыграла в фильме Тима Бертона, фантастической драме «Эдвард Руки-ножницы», где ее партнером был Джонни Депп. В том же году с участием Вайноны вышла мелодраматическая комедия «Русалки», которая принесла ей номинацию на «Золотой Глобус». В 1991 году актриса появилась в главной роли в фильме Джима Джармуша «Ночь на Земле».

Ярким проектом в фильмографии Райдер стала драма Мартина Скорсезе «Эпоха невинности», где также снимались Дэниэл Дэй-Льюис и Мишель Пфайффер. Роль в этом фильме принесла Вайноне первую номинацию на премию «Оскар», в категории «Лучшая актриса второго плана». Награда досталась другой актрисе, однако девушка получила свой первый «Золотой Глобус». Следующую номинацию на «Оскар» она получила спустя год за роль в картине «Маленькие женщины».

Еще одними значимыми фильмами в карьере Райдер являются «Чужой 4: Воскрешение» с Сигурни Уивер, драма «Прерванная жизнь» (1999), где также сыграли Анджелина Джоли и Вупи Голдбер, мелодрама «Осень в Нью-Йорке» (2000) с Ричардом Гиром и фантастическая комедия «Симона» (2002), где партнерами актрисы стали Аль Пачино, Кэтрин Кинер и Эван Рэйчел Вуд. Актрису также можно увидеть в фильмах «Цыпочки» (2004), «Десять заповедей» (2007), «Секс и 101 смерть» (2007), мелодраме «Частная жизнь Пиппы Ли»(2009) и фантастической ленте «Звездный путь» (2009).

В 2010 году Вайнона Райдер появилась в нашумевшем фильме Даррена Аронофски «Черный лебедь» в роли прима-балерины Бет Макинтайр, вынужденной уйти со сцены из-за своего почтенного для этой профессии возраста. Главные роли в картине достались Натали Портман, Венсану Касселю и Миле Кунис.

Вайнона Райдер – «Очень странные дела»

Новая волна популярности пришла к актрисе в 2016 году благодаря научно-фантастическому сериалу «Очень странные дела». Проект получил большую популярность и был удостоен Премии Гильдии продюсеров США и Премии Гильдии киноактеров США, а Вайнона получила номинацию на «Золотой Глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Личная жизнь Вайноны Райдер

В 1989 на съемках фильма «Эдвард Руки-ножницы» у Вайноны и Джонни Деппа закрутился роман, который бурно обсуждался в прессе из-за того, что Депп был старше своей избранницы на 10 лет. Уже через два месяца после знакомства актер сделал Райдер предложение и даже набил татуировку «Вайнона навсегда». В прессе постоянно всплывали слухи про романы влюбленных на стороне, и все закончилось тем, что во время съемок в «Дракуле» Вайнона рассталась с Джонни. Позднее Райдер три года встречалась с участником группы Soul Asylum Дэйвом Пирнером, причина их расставания неизвестна. С 1998 по 2000 год актриса была в отношениях с Мэттом Дэймоном.