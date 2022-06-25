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Вайнона Райдер

Winona Ryder
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Winona Ryder
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Дата рождения
29 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
были в отношениях с 1997 по 2000 Джонни Депп
Джонни Депп
были в отношениях с 1989 по 1993
Биография Вайноны Райдер

Вайнона Райдер (настоящее имя — Уинона Лора Хоровиц) -  американская актриса кино и телевидения, родилась 29 октября 1971 в Олмстеде, штат Миннесота. Родители актрисы, Майкл и Синтия Хоровиц, являются потомками еврейских эмигрантов из России и Румынии. Майкл был писателем и редактором, работа Синтии так же была связана с литературой. У Вайноны есть младший брат Юрий, которого назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, и единоутробные сестра Саньята и брат Иувал от первого брака матери. Когда Вайноне было семь лет, ее семья перебралась в сельскохозяйственную коммуну хиппи на севере Калифорнии. В их жилище не было электричества, но иногда мама Синтия устраивала киносеансы в сарае, поэтому девочка с детства была знакома с классикой мирового кино. В 1981 году семья актрисы переехала в Петалуму, где она пошла в школу, и в самом начале обучения подверглась избиению со стороны одноклассников, которые приняли девочку с короткой стрижкой в поношенном костюме за мальчика. После этого случая Вайнону перевели на домашнее обучение. С 12 лет Райдер занималась на курсах актерского мастерства Американского театра-консерватории в Сан-Франциско.

Фильмы и сериалы с Вайноной Райдер

В 13 лет Вайнона приняла участие в кастинге на роль в картине «Цветок в пустыне». На этих пробах удача была не на ее стороне, однако ее заметил режиссер Девид Зелцер и предложил ей роль в своем фильме «Лукас» (1986). После первого появления в кино девушка решила взять псевдоним Райдер, в честь Митча Райдера, любимого рок-певца ее отца. Годом позже начинающая актриса появилась в ленте «Кадриль», где сыграла 13-летнюю девочку, которая была вынуждена вместе с матерью перебраться с тихого пригорода в шумный мегаполис. Игра Вайноны была положительно оценена критиками, а одно из авторитетных печатных изданий Лос-Анджелеса провозгласило ее работу отличным дебютом.

В 1988 году Райдер сыграла одну из главных ролей в черной комедии «Битлджус» Тима Бертона. Режиссер пригласил девушку на роль в фильме, так как был впечатлен ее игрой в «Лукасе». Далее Вайнона появилась в таких картинах, как «1969» (1988) и «Смертельное влечение» (1989), а в фильме «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл» (1990) ей досталась центральная роль. За работу над картиной «Большие огненные шары» Райдер получила премию Young Artist Awards. В 1990 году актриса вновь сыграла в фильме Тима Бертона, фантастической драме «Эдвард Руки-ножницы», где ее партнером был Джонни Депп. В том же году с участием Вайноны вышла мелодраматическая комедия «Русалки», которая принесла ей номинацию на «Золотой Глобус». В 1991 году актриса появилась в главной роли в фильме Джима Джармуша «Ночь на Земле».

Ярким проектом в фильмографии Райдер стала драма Мартина Скорсезе «Эпоха невинности», где также снимались Дэниэл Дэй-Льюис и Мишель Пфайффер. Роль в этом фильме принесла Вайноне первую номинацию на премию «Оскар», в категории «Лучшая актриса второго плана». Награда досталась другой актрисе, однако девушка получила свой первый «Золотой Глобус». Следующую номинацию на «Оскар» она получила спустя год за роль в картине «Маленькие женщины».

Еще одними значимыми фильмами в карьере Райдер являются «Чужой 4: Воскрешение» с Сигурни Уивер, драма «Прерванная жизнь» (1999), где также сыграли Анджелина Джоли и Вупи Голдбер, мелодрама «Осень в Нью-Йорке» (2000) с Ричардом Гиром и фантастическая комедия «Симона» (2002), где партнерами актрисы стали Аль Пачино, Кэтрин Кинер и Эван Рэйчел Вуд. Актрису также можно увидеть в фильмах «Цыпочки» (2004), «Десять заповедей» (2007), «Секс и 101 смерть» (2007), мелодраме «Частная жизнь Пиппы Ли»(2009) и фантастической ленте «Звездный путь» (2009).

В 2010 году Вайнона Райдер появилась в нашумевшем фильме Даррена Аронофски «Черный лебедь» в роли прима-балерины Бет Макинтайр, вынужденной уйти со сцены из-за своего почтенного для этой профессии возраста. Главные роли в картине достались Натали Портман, Венсану Касселю и Миле Кунис.

Вайнона Райдер – «Очень странные дела»

Новая волна популярности пришла к актрисе в 2016 году благодаря научно-фантастическому сериалу «Очень странные дела». Проект получил большую популярность и был удостоен Премии Гильдии продюсеров США и Премии Гильдии киноактеров США, а Вайнона получила номинацию на «Золотой Глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Личная жизнь Вайноны Райдер

В 1989 на съемках фильма «Эдвард Руки-ножницы» у Вайноны и Джонни Деппа закрутился роман, который бурно обсуждался в прессе из-за того, что Депп был старше своей избранницы на 10 лет. Уже через два месяца после знакомства актер сделал Райдер предложение и даже набил татуировку «Вайнона навсегда». В прессе постоянно всплывали слухи про романы влюбленных на стороне, и все закончилось тем, что во время съемок в «Дракуле» Вайнона рассталась с Джонни. Позднее Райдер три года встречалась с участником группы Soul Asylum Дэйвом Пирнером, причина их расставания неизвестна. С 1998 по 2000 год актриса была в отношениях с Мэттом Дэймоном.

Интересные факты о Вайноне Райдер

- Актриса получила свое имя в честь соседнего с Олмстедом городка Уинона.

- В 1995 году Вайнона была признана самой привлекательной актрисой по версии издания People.

- В фильме ужасов «Заблудшие души» актриса снялась вместе со своим младшим братом Юрием.

- В 2001 году за попытку кражи в магазине Вайнону Райдер приговорили к крупному штрафу и 480 часам общественных работ. Перед этим она также прошла курс принудительного лечения от наркотической зависимости.

Фильмография Вайноны Райдер
Как женить холостяка
Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.0
Ледяной
Ледяной
триллер, драма, криминал 2013, США
6.0
Последний рубеж
Последний рубеж
боевик 2013, США
7.0
Слежка
Слежка
драма, триллер 2012, США
7.0
Франкенвини
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.0
Дилемма
Дилемма
комедия 2011, США
7.0
Черный лебедь
Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.0
Только спокойствие
Только спокойствие
комедия, драма 2010, США
5.0
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Вайнона Райдер и Джонни Депп Вайнона Райдер Вайнона Райдер Вайнона Райдер
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Мэтт Дэймон
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были в отношениях с 1997 по 2000 Джонни Депп
Джонни Депп Johnny Depp
были в отношениях с 1989 по 1993
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