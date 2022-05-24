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Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Matthew Modine
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Мэттью Модайн
Matthew Modine
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Дата рождения
22 марта 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Мэттью Модайн
Родился 22 марта 1959 года. Лома Линда, Калифорния, США.
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Фильмография Мэттью Модайн
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
0.0
Возмездие
триллер
2022, США
0.0
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер
2021, Германия
7.0
Точка возврата
триллер, криминал
2018, Канада / США
4.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Гиппопотам
комедия
2016, Великобритания
6.0
Синяя бездна
триллер
2016, Великобритания
5.0
Доказательство
драма, фэнтези, мистика
2015, США / Канада
6.0
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Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела»
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24 мая 2022 13:25
Мэттью Модайн пополнил звездный актерский состав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
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