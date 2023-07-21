Китаец-эмигрант Вай уже пять лет живет в Америке со своим бойфрендом Саймоном. Но Вай боится признаться родителям, что он гомосексуал, а они постоянно присылают ему анкеты брачных агентств. И вот Вай находит выход из сложившейся ситуации - он решает оформить фиктивный брак с Вей-Вей, которую собираются депортировать из США. Но всё выходит из-под контроля, когда на свадьбу приезжают родители жениха.