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Постер фильма Свадебный банкет
7.6
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7.6

Свадебный банкет

, 1993
Xi yan
Тайвань, США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Свадебный банкет
7.6

О фильме

Китаец-эмигрант Вай уже пять лет живет в Америке со своим бойфрендом Саймоном. Но Вай боится признаться родителям, что он гомосексуал, а они постоянно присылают ему анкеты брачных агентств. И вот Вай находит выход из сложившейся ситуации - он решает оформить фиктивный брак с Вей-Вей, которую собираются депортировать из США. Но всё выходит из-под контроля, когда на свадьбу приезжают родители жениха.

В ролях

Лун Сихун
Mr. Gao
Уинстон Чао
Wai-Tung Gao
Митчелл Лихтенштейн
Simon
Майкл Гэстон
Майкл Гэстон
Нил Хафф
Нил Хафф
Энг Ли
Энг Ли
Мэй Чин
Wei-Wei
Гуа А-Лэ
Mrs. Gao
Dion Birney
Andrew
Jeanne Kuo Chang
Wai-Tung's Secretary
Paul Chen
Guest
Chung-Wei Chou
Chef
Режиссер Энг Ли
Сценарист Энг Ли, Джеймс Шеймус, Нил Пенг
Композитор Mader
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 марта 1993
Дата выхода
23 сентября 1993 Великобритания
7 октября 1993 Германия 6
17 декабря 1993 Испания
19 ноября 1993 Канада
4 августа 1993 США
1 марта 1993 Тайвань
6 октября 1993 Франция U
28 октября 1993 Чехия 15+
5 августа 1994 Швеция Btl
24 декабря 1993 Южная Корея 15
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $7 262 706
Производство Alliance Films, Ang Lee Productions, Central Motion Pictures
Другие названия
Xi yan, The Wedding Banquet, El banquete de boda, Bröllopsfesten, 喜宴, 囍宴, Az esküvői bankett, Banquete de Casamento, Bryllupsnatten, Das Hochzeitsbankett, Düğün Yemeği, El banquete de bodas, Garçon d'honneur, Hääjuhla, Het huwelijksbanket, Il banchetto di nozze, Jashn e Aroosi, O Banquete de Casamento, Przyjęcie weselne, Svadbeni banket, Svadbeno slavlje, Svadobná hostina, Svatební hostina, Tre der 'elsker' hinanden, Un banquete de bodas, Wedding Banquet, Γαμήλιο πάρτι, Свадебный банкет, ウェディング・バンケット, Bryllupsbanketten, 결혼 피로연

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 июля 2023

Цитаты

Justice of the Peace Ладно, теперь ты: «Я, Вэй-Вэй…»
Wei-Wei Вэй-Вэй.
Justice of the Peace «…беру тебя, Вай Тун…»
Wei-Wei Вэй-Вэй.
Justice of the Peace Хорошо. «Быть моим законным мужем… держать и хранить…»
Wei-Wei Держать и хранить, муж мой…
Justice of the Peace «…в горе и в радости, в богатстве и бедности…»
Wei-Wei В радости и богатстве, без нищеты.
Justice of the Peace «…в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас.»
Wei-Wei Пока болезнь и смерть.
Justice of the Peace Отлично. Кольца.

Отзывы о фильме

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