Китаец-эмигрант Вай уже пять лет живет в Америке со своим бойфрендом Саймоном. Но Вай боится признаться родителям, что он гомосексуал, а они постоянно присылают ему анкеты брачных агентств. И вот Вай находит выход из сложившейся ситуации - он решает оформить фиктивный брак с Вей-Вей, которую собираются депортировать из США. Но всё выходит из-под контроля, когда на свадьбу приезжают родители жениха.
|23 сентября 1993
|Великобритания
|7 октября 1993
|Германия
|6
|17 декабря 1993
|Испания
|19 ноября 1993
|Канада
|4 августа 1993
|США
|1 марта 1993
|Тайвань
|6 октября 1993
|Франция
|U
|28 октября 1993
|Чехия
|15+
|5 августа 1994
|Швеция
|Btl
|24 декабря 1993
|Южная Корея
|15