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Дебра Уингер
Дебра Уингер
Debra Winger
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Дебра Уингер
Debra Winger
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Дата рождения
16 мая 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кливленд-Хайтс, Огайо, США
Рост
163 см
Биография Дебры Уингер
Родилась 16 мая 1955 года. Кливленд-Хайтс, Огайо, США.
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Фильмография Дебры Уингер
Каджиллионер
комедия, криминал, драма
2020, США
6.0
Любовники
драма, мелодрама, комедия
2017, США
6.0
Давай, до свидания!
комедия
2012, США
5.0
Большая злая любовь
драма
2001, США
6.0
Опасная женщина
драма, мелодрама
1993, США
5.0
Сила веры
драма, комедия, мелодрама
1992, США
6.0
Все в выигрыше
драма, мистика, триллер
1990, Великобритания
5.0
Под покровом небес
драма
1990, Великобритания / Италия
6.0
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Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джина Родригез («Девственница»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Дебра Уингер («Страна теней») возглавили
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30 марта 2018 13:20
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