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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Джейсон Александр
Джейсон Александр
Jason Alexander
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Джейсон Александр
Jason Alexander
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Дата рождения
23 сентября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ньюарк, Нью-Джерси, США
Рост
164 см
Биография Джейсона Александра
Родился 23 сентября 1959 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джейсона Александра
Вера человеческая
комедия
2020, США
5.0
Звезды в короткометражках
комедия
2012, США
7.0
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
101 далматинец 2: приключения в Лондоне
приключения, анимация, семейный
2003, США
5.0
Горбун из Нотр Дама 2
приключения, анимация, комедия
2002, США / Япония
4.0
Любовь зла
фэнтези, драма, комедия
2001, США / Германия
5.0
Приключения Рокки и Буллвинкля
фэнтези, приключения, комедия, семейный
2000, США / Германия
5.0
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл
1996, США
6.0
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