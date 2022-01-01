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Джейсон Александр

Jason Alexander
Джейсон Александр
Джейсон Александр Jason Alexander
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Дата рождения
23 сентября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ньюарк, Нью-Джерси, США
Рост
164 см
Биография Джейсона Александра

Родился 23 сентября 1959 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.

Фильмография Джейсона Александра
Вера человеческая
Вера человеческая
комедия 2020, США
5.0
Звезды в короткометражках
Звезды в короткометражках
комедия 2012, США
7.0
Хатико: самый верный друг
Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.0
101 далматинец 2: приключения в Лондоне
101 далматинец 2: приключения в Лондоне
приключения, анимация, семейный 2003, США
5.0
Горбун из Нотр Дама 2
Горбун из Нотр Дама 2
приключения, анимация, комедия 2002, США / Япония
4.0
Любовь зла
Любовь зла
фэнтези, драма, комедия 2001, США / Германия
5.0
Приключения Рокки и Буллвинкля
Приключения Рокки и Буллвинкля
фэнтези, приключения, комедия, семейный 2000, США / Германия
5.0
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл 1996, США
6.0
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