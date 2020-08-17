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Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Jane Seymour
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Jane Seymour
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Дата рождения
15 февраля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джейн Сеймур
Родилась 15 февраля 1951 года. Хайес, Великобритания.
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Фильмография Джейн Сеймур
День Друзейдарения
комедия, драма
2020, США
4.0
Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный
2020, США
6.0
Маленькая Италия
комедия, мелодрама
2018, Канада / США
5.0
Женский мозг: Инструкция по применению
комедия
2018, США
5.0
Нервы на пределе
драма, музыка, мелодрама
2016, США / Румыния
6.0
50 оттенков черного
комедия
2016, США
5.0
Королевское Рождество
комедия, семейный, мелодрама
2014, США
6.0
Остинленд
комедия, мелодрама
2013, США / Великобритания
5.0
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1 комментарий
21 сентября 2018 00:06
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