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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Дата рождения
30 мая 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
180 см
Биография Колма Мини
Родился 30 мая 1953 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Колма Мини
Банкир
драма, биография
2020, США
7.0
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер
2019, США / Великобритания
6.0
Пеле: Рождение легенды
биография, спорт
2016, США
7.0
Норм и несокрушимые
анимация, приключения, комедия, семейный
2016, США / Индия
6.0
Мечты сбываются!
биография, комедия, мюзикл
2013, Великобритания
6.0
Алан Партридж: Альфа-отец
комедия
2013, Великобритания
6.0
Индюки: назад в будущее
комедия, анимация
2013, США
5.0
Солдаты удачи
боевик
2011, США
5.0
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Съемки фильма уже начались.
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15 ноября 2021 14:13
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные»
Дейтствие развернется в старинной усадьбе, расположенной в живописном уголке Ирландии.
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28 октября 2021 13:06
Кристен Стюарт против ФБР в новом трейлере драмы «Опасная роль Джин Сиберг»
А также: Энтони Маки, Маргарет Куэлли, Винс Вон и Зази Битц.
Написать
23 января 2020 12:22
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