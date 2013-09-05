Все в долине ждут первый снег. А Дани никогда его и не видел: он родился в Того и приехал в Италию, спасаясь от войны в Ливии, и временно поселился в Перджине, маленьком городке в горах Трентино, возле долины Мокени. У него есть годовалая дочь, на которую у него совсем не хватает времени. Есть что-то, от чего он страдает, глубокая боль. Дани приглашают работать в лабораторию Пьетро, старого столяра и пчеловода, который живет в горном имении вместе со снохой Элизой и внуком Микеле, десятилетним мальчишкой, чье беспокойное состояние сразу же поразило Дани.

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