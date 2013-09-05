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Постер фильма Первый снег
6.4
Киноафиша Фильмы Первый снег
6.4

Первый снег

, 2013
La prima neve
Италия / драма / 18+
Постер фильма Первый снег
6.4

О фильме

Все в долине ждут первый снег. А Дани никогда его и не видел: он родился в Того и приехал в Италию, спасаясь от войны в Ливии, и временно поселился в Перджине, маленьком городке в горах Трентино, возле долины Мокени. У него есть годовалая дочь, на которую у него совсем не хватает времени. Есть что-то, от чего он страдает, глубокая боль. Дани приглашают работать в лабораторию Пьетро, старого столяра и пчеловода, который живет в горном имении вместе со снохой Элизой и внуком Микеле, десятилетним мальчишкой, чье беспокойное состояние сразу же поразило Дани.

В ролях

Маттео Маршель
Michele
Жан-Кристоф Фолли
Жан-Кристоф Фолли
Dani
Анита Каприоли
Анита Каприоли
Elisa
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Fabio
Питер Миттерруцнер
Pietro
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Gus
Sadia Afzal
Sadia
Leonardo Paoli
Leo
Lorenzo Pintarelli
Platzer
Роберто Читран
Роберто Читран
Commissario
Режиссер Андреа Сегре
Сценарист Андреа Сегре, Марко Петтенелло
Композитор Piccola Bottega Baltazar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 сентября 2013
Дата выхода
5 сентября 2013 Италия
Сборы в мире $570 104
Производство Jolefilm, Rai Cinema, Trentino Film Commission
Другие названия
La prima neve, First Snowfall, İlk Kar, Pierwszy śnieg, 初雪

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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