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Трупное окоченение. Трейлер
Трупное окоченение. Трейлер
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Дата публикации: 14 мая 2014
Трупное окоченение
– История о бывшем актере, игравшем охотника на вампиров, который теперь переживает не лучшие времена, он расстался с женой, а его сын не испытывает к нему теплых чувств. Но вскоре его жизнь сильно изменится…
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:29
По-моему, автор страдает метафизической интоксикацией.
А визуально ничего, выпендрежно и напоминает японские ужастики.
7/10
16 февраля 2016, 02:29
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Трупное окоченение
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А визуально ничего, выпендрежно и напоминает японские ужастики.
7/10
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