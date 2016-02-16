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Трупное окоченение - трейлер
Киноафиша Трейлеры Трупное окоченение. Трейлер

Трупное окоченение. Трейлер

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Дата публикации: 14 мая 2014
Трупное окоченение – История о бывшем актере, игравшем охотника на вампиров, который теперь переживает не лучшие времена, он расстался с женой, а его сын не испытывает к нему теплых чувств. Но вскоре его жизнь сильно изменится…
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fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
По-моему, автор страдает метафизической интоксикацией.

А визуально ничего, выпендрежно и напоминает японские ужастики.

7/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
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6.1 Трупное окоченение
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