Александрос Авранас
Alexandros Avranas
Александрос Авранас
Alexandros Avranas
Дата рождения
24 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.1
Госпожа жестокость
(2013)
6.4
Тихая жизнь
(2024)
4.7
Темное преступление
(2018)
6.4
Тихая жизнь
Quiet Life
драма
2024, Эстония / Финляндия / Франция / Германия / Греция / Швеция
4.7
Темное преступление
Dark Crimes
триллер, криминал, драма
2018, США / Польша
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Госпожа жестокость
Miss Violence
драма
2013, Греция
