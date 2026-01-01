Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александрос Авранас Alexandros Avranas
Киноафиша Персоны Александрос Авранас

Александрос Авранас

Alexandros Avranas

Дата рождения
24 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Госпожа жестокость 7.1
Госпожа жестокость (2013)
Тихая жизнь 6.4
Тихая жизнь (2024)
Темное преступление 4.7
Темное преступление (2018)

Фильмография Александрос Авранас

Жанр
Год
Тихая жизнь 6.4
Тихая жизнь Quiet Life
драма 2024, Эстония / Финляндия / Франция / Германия / Греция / Швеция
Темное преступление 4.7
Темное преступление Dark Crimes
триллер, криминал, драма 2018, США / Польша
Смотреть трейлер Рецензия
Госпожа жестокость 7.1
Госпожа жестокость Miss Violence
драма 2013, Греция
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше