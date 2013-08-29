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Постер фильма Почему ты не играешь в аду?
7.1
Почему ты не играешь в аду? - Трейлер
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7.1

Почему ты не играешь в аду?

, 2013
Jigoku de naze warui
Япония / боевик, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Почему ты не играешь в аду?
7.1
Почему ты не играешь в аду? - Трейлер
Почему ты не играешь в аду?  Трейлер

О фильме

Босс якудза Тайдзо Муто был у своей любовницы, когда враги пришли в его дом и начали кричать на его жену. Женщина, не задумываясь, порубала обидчиков в капусту, потом сдалась полиции и получила за чистосердечное признание всего десять лет. «У меня к тебе лишь одна просьба, — сказала она мужу, — помоги нашей дочурке сделать карьеру в кино». Муж поклялся, но сдержать клятву так и не смог. Из-за скандала с матерью рекламу зубной пасты, в которой снималась маленькая Мицуко, сняли с эфира. На карьере в шоубизнесе можно поставить крест. 

Прошло десять лет. Жена вскоре выходит на свободу, но фильм с Мицуко в главной роли так и не снят. Босс Муто в отчаянии, но неожиданно на его пути возникает безумный инди-режиссер Хирата. Он готов снять фильм с дочерью бандита в главной роли и для этого ему не нужны сценарий или бюджет.

В ролях

Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Muto
Синъити Цуцуми
Ikegami
Гэн Хосино
Koji Hashimoto
Ицудзи Итао
Masuda
Хироки Хасэгава
Хироки Хасэгава
Director Hirata
Фуми Никайдо
Mitsuko Muto
Томочика
Shizue
Хироюки Оноэ
Detective Tanaka
Так Сакагучи
Sasaki
Тецу Ватанабе
Тецу Ватанабе
Detective Kimura
Режиссер Сион Соно
Сценарист Сион Соно
Композитор Кэидзи Инаи, Сион Соно, Shûichi Sakamoto
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 25 августа 2022
Премьера в мире 29 августа 2013
Дата выхода
17 октября 2013 Великобритания
2 ноября 2013 Гонконг III
13 ноября 2014 Южная Корея 18
14 сентября 2013 Япония
Сборы в мире $1 265 872
Производство King Records, KH Capital, BizAsset
Другие названия
Jigoku de naze warui, Why Don't You Play in Hell?, Vamos a jugar al infierno, ¿Por qué no jugamos en el infierno?, Csináljunk jakuza-filmet!, De ce nu te joci în iad?, Por Que Você Não Vai Brincar no Inferno?, Sao Không Xuống Địa Ngục Chơi?, Zabawmy się w piekle, Zašto se ne igraš u paklu?, Почему ты не играешь в аду?, 一代電影粉皮, 地狱为何恶劣, 地獄でなぜ悪い, 地獄開麥拉, 지옥이 뭐가 나빠, why don´t you play in hell, Почему ты не играешь в аду.

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 июня 2023

Трейлеры фильма

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Почему ты не играешь в аду? - Трейлер
Почему ты не играешь в аду? Трейлер
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