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Почему ты не играешь в аду? Почему ты не играешь в аду?
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Jigoku de naze warui

Почему ты не играешь в аду?, 2013

2013 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Босс якудза Тайдзо Муто был у своей любовницы, когда враги пришли в его дом и начали кричать на его жену. Женщина, не задумываясь, порубала обидчиков в капусту, потом сдалась полиции и получила за чистосердечное признание всего десять лет. «У меня к тебе лишь одна просьба, — сказала она мужу, — помоги нашей дочурке сделать карьеру в кино». Муж поклялся, но сдержать клятву так и не смог. Из-за скандала с матерью рекламу зубной пасты, в которой снималась маленькая Мицуко, сняли с эфира. На карьере в шоубизнесе можно поставить крест. 

Прошло десять лет. Жена вскоре выходит на свободу, но фильм с Мицуко в главной роли так и не снят. Босс Муто в отчаянии, но неожиданно на его пути возникает безумный инди-режиссер Хирата. Он готов снять фильм с дочерью бандита в главной роли и для этого ему не нужны сценарий или бюджет.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2013
Возраст 16+
Режиссер
Сион Соно
Сион Соно
В ролях
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Синъити Цуцуми
Хироки Хасегава
Гэн Хосино
Ицудзи Итао
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Почему ты не играешь в аду? 2 постера
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Почему ты не играешь в аду?
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