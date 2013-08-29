Почему ты не играешь в аду?, 2013

Босс якудза Тайдзо Муто был у своей любовницы, когда враги пришли в его дом и начали кричать на его жену. Женщина, не задумываясь, порубала обидчиков в капусту, потом сдалась полиции и получила за чистосердечное признание всего десять лет. «У меня к тебе лишь одна просьба, — сказала она мужу, — помоги нашей дочурке сделать карьеру в кино». Муж поклялся, но сдержать клятву так и не смог. Из-за скандала с матерью рекламу зубной пасты, в которой снималась маленькая Мицуко, сняли с эфира. На карьере в шоубизнесе можно поставить крест.

Прошло десять лет. Жена вскоре выходит на свободу, но фильм с Мицуко в главной роли так и не снят. Босс Муто в отчаянии, но неожиданно на его пути возникает безумный инди-режиссер Хирата. Он готов снять фильм с дочерью бандита в главной роли и для этого ему не нужны сценарий или бюджет.