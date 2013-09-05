Страна
Франция
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2013
Премьера онлайн
4 декабря 2013
Премьера в мире
5 сентября 2013
Дата выхода
|20 ноября 2014
|Бразилия
|
|
|3 октября 2013
|США
|
|
|4 декабря 2013
|Франция
|
|
|28 января 2016
|Южная Корея
|
|15
Бюджет
$4 000 000
Сборы в мире
$63 946
Производство
SBS Productions, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), La Région Île-de-France
Другие названия
La Jalousie, Jealousy, Ciúme, Eifersucht, Kıskançlık, La gelosia, Los celos, O Ciúme, Zazdrość, Ревность, ジェラシー