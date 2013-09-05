Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Ревность

Ревность

La jalousie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Обедневший актер прилагает усилия в поисках роли мечты для своей любовницы. Но несмотря на все его усилия, ему не удается «раздобыть» подобающую партию. В итоге женщина влюбляется в другого мужчину.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 4 декабря 2013
Премьера в мире 5 сентября 2013
Дата выхода
20 ноября 2014 Бразилия
3 октября 2013 США
4 декабря 2013 Франция
28 января 2016 Южная Корея 15
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $63 946
Производство SBS Productions, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), La Région Île-de-France
Другие названия
La Jalousie, Jealousy, Ciúme, Eifersucht, Kıskançlık, La gelosia, Los celos, O Ciúme, Zazdrość, Ревность, ジェラシー
Режиссер
Филипп Гаррель
В ролях
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Анна Муглалис
Ребекка Конвенан
Эстер Гаррель
Эстер Гаррель
Артур Игуаль
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
