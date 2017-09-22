Содержание:

Анджей Вайда - Фильмы

- Анджей Вайда – «Пепел и алмаз»

- Анджей Вайда – «Барышни из Вилько»

- Анджей Вайда – «Корчак»

Анджей Вайда – Личная жизнь

Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки на севере Польши в семье офицера конной артиллерии Якуба Вайды и школьной учительницы Анели. В 1939 году отец попал в советский плен и был расстрелян в Катыни. Вайда успел доучиться только до седьмого класса до того, как Польшу оккупировала Германия, и в войну работал чертежником, грузчиком, кладовщиком – чтобы не попасть на принудительные работы. Непосредственно в партизанском сопротивлении не участвовал, но принес присягу командирам Армии Крайовой, которая подчинялась правительству в изгнании. Окончить Лодзинскую киношколу смог только после войны.



Анджей Вайда - Фильмы

Впервые принял участие в производстве фильма Александра Форда «Пятеро с улицы Барской», а первую собственную картину выпустил в 1954 году – это была лента «Поколение», которую принято считать началом польской школы кинематографа. Главное место в фильмографии режиссера занимает военная тема – признание пришло к нему после выхода фильма «Канал» 1957 года о гибели отряда бойцов Армии Крайовой во время Варшавского сопротивления 1944 года, которые пытались сбежать из центра Варшавы через канализацию. Эта картина получила специальный приз на Каннском кинофестивале.



Самой известной лентой этого периода творчества Вайды стал фильм «Пепел и алмаз» по роману Ежи Анджеевского о молодом бойце Армии Крайовой, убившего польского коммуниста. В 1959 году вышла картина «Летна» об эскадроне уланского полка, который останавливается в дворянской усадьбе и получает в подарок прекрасную арабскую лошадь Летну, но она приносит только неудачу бойцам, потому что привлекает внимание светлым окрасом. Военная тематика развивается в фильмах «Корчак», «Перстенек с орлом в короне» и «Страстная неделя».



Также в 2007 году Вайда выпустил фильм «Катынь» о событиях, связанных с Катынским расстрелом. Иногда режиссер отвлекался от этого жанра и обращал внимание на сатирическую комедию – на его счету картины «Невинные чародеи» о двух молодых людях, которые цинично «играют» в романтику, но начинают испытывать друг к другу чувства, и «Охота на мух» о романе неудачника средних лет со студенткой-полонисткой.



Вайда также снял немало экранизаций знаменитых литературных произведений. В их числе «Настасья» 1994 года по мотивам романа Достоевского «Идиот», а также «Бесы», кроме того «Сибирская леди Макбет» по повести Лескова, «Пилат и другие»по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», «Земля обетованная» по роману Владислава Реймонта, «Пан Тадеуш» по поэме Мицкевича и многие другие. Польский писатель Ярослав Ивашкевич вдохновил режиссера на создание фильмов «Березняк» и «Барышни из Вилько». Вайда создал несколько фильмов, которые являются кинематографической критикой сталинизма, в их числе «Человек из мрамора» о польском передовике труда, «Без наркоза» о журналисте-международнике, «Человек из железа» о забастовочном движении в Польше 1980-х годов и «Дантон» о событиях Великой французской революции.



Анджей Вайда – «Пепел и алмаз»

Военная драма 1958 года, действие которой разворачивается в освобожденной от фашистов Польше 1945 года. Мачек (Збигнев Цибульский) и его командир Анджей (Адам Павликовский) - бойцы Армии Крайовой, воевавшие против оккупации, которые получают задание уничтожить секретаря обкома Щуку (Вацлав Застшезинский). Но операция идет не по плану и в результате гибнут рабочие местного цементного завода. Герои отправляются в ресторан, чтобы отчитаться о результате задания майору, и узнают, что Щука жив. Мачек знакомится с привлекательной барменшей Кристиной (Эва Кшижевская), снимает комнату в отеле рядом со Щукой, и приглашает туда девушку.



Анджей Вайда – «Барышни из Вилько»

Драма 1979 года о Викторе Рубене (Даниэль Ольбрыхский), который возвращается в 1929 году в семейную усадьбу Вилько. Его не было в родном доме больше 15-ти лет, и он лелеет воспоминания, как рос там в окружении шести сестер. Детство представляется Виктору раем, из которого он когда-то ушел, и теперь он мечтает попасть туда снова. Но вернуть прошлое невозможно, и его мечта разбивается, когда по прибытии он узнает, что его любимая сестра Феля покончила с собой после его отъезда, потому что тоже очень любила его и не перенесла разлуки. Ее смерть окружена в доме мрачным таинственным молчанием.



Анджей Вайда – «Корчак»

Исторический фильм 1990 года, основанный на реальных событиях. Главный герой картины - педагог и гуманист Януш Корчак (Войцех Шпоняк) - возглавляет детский дом для еврейских детей в гетто оккупированной Польши. Чтобы помочь детям, Корчак готов на все: он принимает помощь от подпольного еврейского сопротивления, от руководителя юденрата Варшавского гетто Адама Чернякова (Александер Бардини) и даже от еврейских предпринимателей, сотрудничающих с фашистами. Вскоре начинается массовая депортация детей в концлагерь Треблинка, и Корчаку делают предложение спастись, но он отвергает его и отправляется на смерть вместе со своими воспитанниками.



Анджей Вайда – Личная жизнь

Анджей Вайда был женат четыре раза. В первый раз с 1949 по 1959 год - на художнице Габриэле Обрембе. Второй женой режиссера тоже стала художница - Зофия Жуховская (с 1959 по 1967 год). В третий раз Вайда женился на актрисе Беате Тышкевич, с которой познакомился еще в 1961 году. Она родила ему дочь через две недели после его развода со второй женой. В четвертый раз режиссер женился на актрисе Кристине Захватович в 1972 году и прожил с ней 44 года до самой своей смерти в 2016 году.