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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Энцо Д’Ало
Enzo D'Alò
Киноафиша
Персоны
Энцо Д’Ало
Энцо Д’Ало
Enzo D'Alò
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Бабушкин рецепт
(2023)
6.1
Пиноккио
(2012)
Фильмография Энцо Д’Ало
7
Бабушкин рецепт
A Greyhound of a Girl
анимация, драма, семейный
2023, Эстония / Ирландия / Италия / Латвия / Великобритания / Люксембург / Германия
6.1
Пиноккио
Pinocchio
анимация
2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
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