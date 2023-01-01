Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Елена Котта
Elena Cotta
Киноафиша
Персоны
Елена Котта
Елена Котта
Elena Cotta
Дата рождения
19 августа 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Милан, Италия
Популярные фильмы
Человек без гравитации
(2019)
6.3
История одного ограбления
(2021)
5.3
Фильмография Елена Котта
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2021
2019
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.3
История одного ограбления
Ostaggi
триллер
2021, Италия
6.3
Человек без гравитации
L'uomo senza gravità
комедия, драма, фэнтези
2019, Италия / Бельгия
Смотрите на
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?