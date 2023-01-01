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Елена Котта
Елена Котта Elena Cotta
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Елена Котта

Elena Cotta

Дата рождения
19 августа 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Милан, Италия

Популярные фильмы

Человек без гравитации
Человек без гравитации (2019)
6.3
История одного ограбления
История одного ограбления (2021)
5.3

Фильмография Елена Котта

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
История одного ограбления 5.3
История одного ограбления Ostaggi
триллер 2021, Италия
Человек без гравитации 6.3
Человек без гравитации L'uomo senza gravità
комедия, драма, фэнтези 2019, Италия / Бельгия
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