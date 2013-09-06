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Трупное окоченение Трупное окоченение
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Geung si

Трупное окоченение, 2013

2013 / Гонконг
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
История о бывшем актере, игравшем охотника на вампиров, который теперь переживает не лучшие времена, он расстался с женой, а его сын не испытывает к нему теплых чувств. Но вскоре его жизнь сильно изменится…
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 6 сентября 2013
Возраст 18+
Режиссер
Джуно Мак
В ролях
Энтони Чан
Чин Сиу Хоу
Кара Хуи
Хой-Панг Ло
Ричард ЭнДжи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трупное окоченение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
По-моему, автор страдает метафизической интоксикацией.

А визуально ничего, выпендрежно и напоминает японские ужастики.

7/10
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11 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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