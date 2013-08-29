Мой класс, 2013

Актёр играет учителя, который даёт уроки итальянского реальным людям. Это настоящие иммигранты, которые хотят овладеть языком, чтобы получить документы и влиться в итальянское общество. Они приехали с разных концов света, и каждый привносит в класс частичку своего мира. Во время съёмок происходит некое незапланированное событие, и с этой минуты реальность выходит на первый план. Когда режиссёр останавливает съёмки, «актёрами» становится вся съёмочная группа, каждый «играет» свою роль в этом «правдивом игровом фильме».