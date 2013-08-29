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Мой класс, 2013

2013 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Актёр играет учителя, который даёт уроки итальянского реальным людям. Это настоящие иммигранты, которые хотят овладеть языком, чтобы получить документы и влиться в итальянское общество. Они приехали с разных концов света, и каждый привносит в класс частичку своего мира. Во время съёмок происходит некое незапланированное событие, и с этой минуты реальность выходит на первый план. Когда режиссёр останавливает съёмки, «актёрами» становится вся съёмочная группа, каждый «играет» свою роль в этом «правдивом игровом фильме».

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 29 августа 2013
Режиссер
Даниэле Гальяноне
В ролях
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Бассиру Бальде
Джорджио Кабраль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой класс 1 постер
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