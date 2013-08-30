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Постер фильма Жена полицейского
6.3
Киноафиша Фильмы Жена полицейского
6.3

Жена полицейского

, 2013
Die Frau des Polizisten
Германия / драма / 18+
Постер фильма Жена полицейского
6.3

О фильме

Муж, жена и их маленькая дочка живут в крохотной квартире в богом забытом городишке. Он работает в полиции, она ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Кажется, что семья счастлива, однако жена полицейского регулярно подвергается домашнему насилию и терпит, лишь бы уберечь дитя и научить её любви.

В ролях

Александра Финдер
Christine Perkinger
Давид Зиммершмид
Uwe Perkinger
Пиа Клеман
Clara Perkinger
Кьяра Клеман
Clara Perkinger
Хорст Реберг
Alter Mann
Катарина Зузевинд
Kollegin
Ларс Рудольф
Kalle
Фабиан Штромбергер
Policeman
Режиссер Филип Грёнинг
Сценарист Филип Грёнинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 30 августа 2013
Дата выхода
20 марта 2014 Германия
30 августа 2013 Италия
Производство Philip-Gröning-Filmproduktion, Bavaria Pictures, 3L Filmproduktion
Другие названия
Die Frau des Polizisten, La mujer del policía, The Police Officer's Wife, A Mulher do Policial, La Femme du policier, La moglie del poliziotto, Policininko zmona, The Policeman's Wife, Żona policjanta, Жената на полицая, 警察官の妻, 경관의 아내

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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