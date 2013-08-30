Муж, жена и их маленькая дочка живут в крохотной квартире в богом забытом городишке. Он работает в полиции, она ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Кажется, что семья счастлива, однако жена полицейского регулярно подвергается домашнему насилию и терпит, лишь бы уберечь дитя и научить её любви.
Die Frau des Polizisten, La mujer del policía, The Police Officer's Wife, A Mulher do Policial, La Femme du policier, La moglie del poliziotto, Policininko zmona, The Policeman's Wife, Żona policjanta, Жената на полицая, 警察官の妻, 경관의 아내
Рейтинг фильма
6.3
Оцените14 голосов
6.3IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате