Сериал «Королева-девственница» – это британская историческая драма о судьбе одной из самых известных женщин-правительниц – королевы Елизаветы. В юности ее запирают в камере Тауэра по настоянию ее сводной старшей сестры, королевы Марии. Однако законная наследница Генриха Восьмого не опускает руки и даже в тюрьме продолжает собирать своих сторонников. После смерти сестры девушка оказывается не только на свободе, но и на вожделенном троне. Однако дворцовая жизнь несет не меньше опасностей, чем тюрьма.