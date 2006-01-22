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Постер сериала Королева-девственница
Постер сериала Королева-девственница
Постер сериала Королева-девственница
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Королева-девственница

Королева-девственница (2006 - 2006)

The Virgin Queen 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Королева-девственница» – это британская историческая драма о судьбе одной из самых известных женщин-правительниц – королевы Елизаветы. В юности ее запирают в камере Тауэра по настоянию ее сводной старшей сестры, королевы Марии. Однако законная наследница Генриха Восьмого не опускает руки и даже в тюрьме продолжает собирать своих сторонников. После смерти сестры девушка оказывается не только на свободе, но и на вожделенном троне. Однако дворцовая жизнь несет не меньше опасностей, чем тюрьма.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Харди
Том Харди Robert Dudley
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори Lettice Knollys
Кевин МакКидд The Duke of Norfolk
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер The Earl of Sussex
Роберт Пью
Роберт Пью Lord Chancellor Gardiner
Иэн Харт
Иэн Харт William Cecil
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королева-девственница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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