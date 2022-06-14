Дэниел Крэйг - английский актер, родился 2 марта 1968 в Честере, Англия, в семье учительницы по изобразительному искусству и бывшего моряка, владельца пивного бара. Когда родители Дэниела развелись, мать перевезла его и старшую сестру Леу сначала в Ливерпуль, а затем в Хойлэйк, где она вышла замуж во второй раз, за Макса Блонда, известного художника. Из-за отчима Дэниэл еще в раннем возрасте познакомился с богемной средой. С шести лет он начал заниматься музыкой, а в старших классах играл в команде регби «Hoylake Rugby Club».

В шестнадцать лет Крэйг переехал в Лондон и вошел в состав труппы «Национального молодежного театра». На профессиональной сцене он дебютировал в роли греческого героя Агамемнона в постановке шекспировской пьесы «Троил и Крессида». Труппа объездила много стран (в том числе и Россию), однако доход был небольшой, и Дэниелу приходилось подрабатывать официантом и уборщиком. Тогда парень осознал, что без профессионального образования для него в кинобизнесе места не найдется, и поступил известную школу музыки и драматического искусства «Гилдхолл», которую блестяще окончил в 1991 году.

Фильмы с Дэниелом Крэйгом

В 1993 Дэниел Крэйг появился на сцене Королевского национального театра в постановке «Ангелы в Америке» Тони Кушнера в образе религиозного мормона, скрывавшего свою гомосексуальность от психически нестабильной жены. Далее актер снимался в нескольких небольших британских телевизионных проектах. Крейг приобрел мировую популярность благодаря фильму «Лара Крофт: расхитительница гробниц» (2001), где исполнил роль соперника Анджелины Джоли - Алекса Уэста. Год спустя актер появился в гангстерской драме «Проклятый путь» обладателя премии «Оскар» Сэма Мендеса. Затем он снялся в нескольких известных фильмах, таких как «Сильвия» (2003), фильм-биография поэтессы Сильвии Плат, и знаменитый политический триллер Стивена Спилберга «Мюнхен» (2005), где сыграл агента Моссада.

Дэниел Крэйг - Джеймс Бонд

Но роль, которая принесла Крэйгу по-настоящему мировую известность, – это роль агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль» (2006). Кастинг на эту роль был очень длительным, и все же продюсеры сериала выбрали на роль такого культового персонажа именно Дэниела, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе и среди фанатов бондианы. Многие ссылались на внешнее несоответствие актера классическому образу Джеймса Бонда, указывая на светлые волосы, голубые глаза, рост ниже 185 см и излишнюю мускулистость. Несмотря на эту шумиху, актер все же исполнил свою роль в этом фильме, а затем появился еще в трех частях «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты «Скайфолл» (2012) и «007: Спектр» (2015). Изначально у Крэйга был контракт на четыре фильма о Джеймсе Бонде, но в 2012 году его продлили до пяти.

В перерывах между съемками фильмов о Джеймсе Бонде Крэйг снимался в других проектах. В 2007 в он появился в популярном детском фильме «Золотой компас» в роли Лорда Азриеля (его партнершей по съемкам фильма была Николь Кидман), а в 2009 – в фильме «Вызов», рассказывающем о еврейском отряде партизан, сражавшемся с фашистами на территории Белоруссии на Второй мировой войне.

Дэниел Крэйг – Девушка с татуировкой дракона

В 2011 году Крэйг сыграл в детективном триллере «Девушка с татуировкой дракона», экранизации одноименной книги шведского писателя Стига Ларссона, где его партнершей по фильму стала американская актриса Руни Мара. Фильм получил массу положительных отзывов у критиков и зрителей.

В 2011 году вышел фантастический фильм «Ковбои против пришельцев» с Крэйгом в главной роли. Сюжет ленты разворачивается на Диком Западе в 1873 году. Персонаж Дэниела внезапно обнаруживает себя в загадочном городе посреди пустыни и не помнит, как туда попал. Единственное, что говорит о его прошлом – это странный браслет на руке. Над картиной также работали Харрисон Форд и Оливия Уайлд.

Личная жизнь Дэниала Крэйга

Первая любовь Дэниала Крэйга - немецкая актриса Хайке Макатч, с которой он познакомился на съемках драмы «Одержимость». Пара много времени проводила вместе, мелькала на светских мероприятиях, а вскоре Хайке и Дэниел начали вместе жить. Их гражданский брак продлился 7 лет, после чего они расстались.

В 1991 году актер встретил шотландскую актрису Харли Лоудон, а уже спустя год пара узаконила свои отношения, и в том же году у них родилась дочь Элла. Через два года брак распался, а Харли перевезла дочь в Лондон. В 2005 году Дэниел познакомился с продюсером триллера «Пиджак» Сатцуки Митчелл. В прессе время от времени появлялась информация о романах Крэйга с актрисами и фотомоделями, но его отношения с Сатцуки продолжались до 2010 года.

Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс

Все романы актера начинались на съемочных площадках, исключением не стали отношения с Рэйчел Вайс, с которой они вместе играли супругов в картине «Дом грез». В то время Вайс была вместе с режиссером ленты, а Крэйг был в отношениях с Сатцуки Митчелл. В конце 2010 года Рейчел и Дэниел перестали скрываться от СМИ, а через год поженились.