8.1Rang De Basanti
Цвет шафрана, 2006
Индия / драма, мелодрама, комедия / 18+
О фильме
Английская журналистка Сью приезжает в Индию, чтобы сделать документальный фильм об индийских борцах за независимость во времена английской колонизации, на основании дневника своего деда. С связи с недостатком средств она вынуждена работать не с профессиональными актёрами, а со студентами. Сначала компания друзей не особо горит желанием участвовать в проекте, но со временем они всё больше и больше погружаются в проблемы того времени… И постепенно понимают, что в стране мало что изменилось, что людям и сейчас приходится бороться за свои права. Вскоре они начинают собственную борьбу…
В ролях
Соха Али Кхан
Durgavati Devi
Сиддхартх
Bhagat Singh
Сиддхартх
Bhagat Singh
Шарман Джоши
Rajguru
Шарман Джоши
Rajguru
Алиса Паттен
Sue McKinley
Вахида Рехман
Mrs. Rathod
Режиссер Ракеш Омпракаш Мехра
Сценарист Рензил Де Сильва, Prasoon Joshi, Ракеш Омпракаш Мехра, Камлеш Пандей
Композитор А. Р. Рахман
Детали фильма
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 января 2006
Дата выхода
|26 января 2006
|Индия
|26 января 2006
|США
Сборы в мире $10 800 778
Производство ROMP, Rakeysh Omprakash Mehra Pictures, UTV Motion Pictures
Другие названия
Rang De Basanti, Colour It Yellow, Цвет шафрана, Colour of Sacrifice, Die Farbe der Rebellion, Etleha belza'faran, Ifjú lázadók, Junge Rebellen, Kolor szafranu, Nudažyk geltonai, Onu Sarıya Boya, Paint it Saffron, Pinte de Açafrão, Priznej barvu, R.D.B., Rang De Basanti - Die Farbe Safran, Zafarani rangesh kon, Zafaron rangi, Zəfəran rəngi, Колір повстання, Обоји га у жуто, Шафран түсі, 染上黄色, 芭萨提的颜色, 芭薩提的顏色, 青春无敌, Color It Yellow, Paint it Yellow, בצבע זעפרן, रंग दे बसंती, สดุดีวันวาน
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Цвет шафрана
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