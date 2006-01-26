Английская журналистка Сью приезжает в Индию, чтобы сделать документальный фильм об индийских борцах за независимость во времена английской колонизации, на основании дневника своего деда. С связи с недостатком средств она вынуждена работать не с профессиональными актёрами, а со студентами. Сначала компания друзей не особо горит желанием участвовать в проекте, но со временем они всё больше и больше погружаются в проблемы того времени… И постепенно понимают, что в стране мало что изменилось, что людям и сейчас приходится бороться за свои права. Вскоре они начинают собственную борьбу…