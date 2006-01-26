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Постер фильма Цвет шафрана
8.1
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8.1

Цвет шафрана

, 2006
Rang De Basanti
Индия / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Цвет шафрана
8.1

О фильме

Английская журналистка Сью приезжает в Индию, чтобы сделать документальный фильм об индийских борцах за независимость во времена английской колонизации, на основании дневника своего деда. С связи с недостатком средств она вынуждена работать не с профессиональными актёрами, а со студентами. Сначала компания друзей не особо горит желанием участвовать в проекте, но со временем они всё больше и больше погружаются в проблемы того времени… И постепенно понимают, что в стране мало что изменилось, что людям и сейчас приходится бороться за свои права. Вскоре они начинают собственную борьбу…

В ролях

Аамир Кхан
Аамир Кхан
Chandrashekhar Azad
Атул Кулкарни
Ramprasad Bismil
Кунал Капур
Ashfaqullah Khan
Соха Али Кхан
Durgavati Devi
Сиддхартх
Bhagat Singh
Сиддхартх
Bhagat Singh
Шарман Джоши
Rajguru
Шарман Джоши
Rajguru
Алиса Паттен
Sue McKinley
Мадхаван
Мадхаван
Flight Lt. Ajay Rathod
Вахида Рехман
Mrs. Rathod
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Rajnath Singhania
Режиссер Ракеш Омпракаш Мехра
Сценарист Рензил Де Сильва, Prasoon Joshi, Ракеш Омпракаш Мехра, Камлеш Пандей
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 января 2006
Дата выхода
26 января 2006 Индия
26 января 2006 США
Сборы в мире $10 800 778
Производство ROMP, Rakeysh Omprakash Mehra Pictures, UTV Motion Pictures
Другие названия
Rang De Basanti, Colour It Yellow, Цвет шафрана, Colour of Sacrifice, Die Farbe der Rebellion, Etleha belza'faran, Ifjú lázadók, Junge Rebellen, Kolor szafranu, Nudažyk geltonai, Onu Sarıya Boya, Paint it Saffron, Pinte de Açafrão, Priznej barvu, R.D.B., Rang De Basanti - Die Farbe Safran, Zafarani rangesh kon, Zafaron rangi, Zəfəran rəngi, Колір повстання, Обоји га у жуто, Шафран түсі, 染上黄色, 芭萨提的颜色, 芭薩提的顏色, 青春无敌, Color It Yellow, Paint it Yellow, בצבע זעפרן, रंग दे बसंती, สดุดีวันวาน

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Цвет шафрана

Отзывы о фильме

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