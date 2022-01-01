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Бхарат Наллури
Бхарат Наллури
Bharat Nalluri
О персоне
Фильмография
Бхарат Наллури
Bharat Nalluri
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Репалле, Индия
Биография Бхарата Наллури
Родился в 1965 году. Репалле, Индия.
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Фильмография Бхарата Наллури
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
6.0
Мисс Петтигрю
комедия, мелодрама
2008, США
7.0
Цунами. Часть 2
драма
2006, США / Великобритания
6.0
Цунами. Часть 1
драма
2006, Великобритания / США
6.0
Ворон 3: Спасение
триллер, боевик, фэнтези
2000, США
5.0
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