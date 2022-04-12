Ева Грин - французская актриса театра, кино и телевидения, а также модель, родилась 6 июля 1980 в Париже. Ее мать Марлин Жобер была актрисой и имела франко-алжирское происхождение, а отец Уолтер Грин был стоматологом родом из Швеции. У Евы есть сестра-двойняшка Джой, которая родилась на пару минут позже нее. В 17 лет будущая актриса временно перебралась в Великобританию, где продолжала школьное обучение, а закончила его она уже в американской школе в Париже. Еще в 7 лет, побывав в Лувре, Ева всерьез увлеклась египтологией, но в 14 она была настолько поражена игрой Изабель Аджани в картине «Истории Адель А.», что она страстно захотела стать актрисой. Ее мать изначально выступала против этой профессии и не хотела, чтобы дочь шла по ее стопам, но в итоге все равно поддержала ее выбор. Ева три года обучалась в драматической школе Святого Павла, а затем прошла 10-недельный курс в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне. Также Грин окончила курс в Школе искусств при Университете Нью-Йорка, после чего вернулась в родной город и начала участвовать в театральных постановках.

Фильмы с Евой Грин

Первыми шагами на пути к славе для Евы стали роли в ряде театральных постановок, таких как «La Jalousie en Trois Fax» (2001), за которую она получила номинацию на премию Мольера, и «Turcaret» (2002). Именно там ее талант заметил знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи и пригласить ее сыграть в фильме «Мечтатели». Фильм вышел на экраны в 2003 году, а Ева мгновенно привлекла к себе внимание зрителей и критиков. После фильма «Мечтатели» Грин появилась в еще одной французской ленте «Арсен Люпен», а затем начала работать в Голливуде.

Ева Грин - «Царство небесное»

Голливудский дебют актрисы состоялся в фильме «Царство небесное» Ридли Скотта в 2005 году, где Ева исполнила роль королевы Сибиллы из Иерусалима, в которую был влюблен крестоносец Балиан (Орландо Блум), а короля Балдуина в картине изобразил идол Грин, Эдвард Нортон.

Ева Грин - Джеймс Бонд

Следующая роль Евы Грин оказалась еще более заметной, чем предыдущая. Она появилась на экране в роли девушки легендарного шпиона Бонда. Создатели очередной части бондианы решили обновить актерский состав, поэтому на главную роль пригласили Дэниела Крэйга, а на роль его избранницы – новичка в индустрии кино, Еву. Премьера блокбестара «Казино Рояль» состоялась в конце 2006 года.

Далее последовали роли в фильмах «Золотой компас» (2007), «Франклин» (2008), «Трещины» (2009) и «Чрево» (2010). Яркими картинами в фильмографии актрисы считаются ленты «Мрачные тени» (2012) и «Дом странных детей Мисс Перегрин» (2016) популярного режиссера Тима Бертона. В 2014 году Грин сыграла в картине Роберта Родригеса «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», и за свою роль получила награду Golden Schmoes Awards в категории «Лучшие T&A года».

Ева Грин – Страшные сказки

Ева Грин снималась также и на телевидении. Самым значимым телепроектом для нее стал сериал в жанре хоррор-триллера и фэнтези «Страшные сказки» (2014-2016). Он получил множество номинаций на престижные премии и одержал несколько побед, а сама актриса была удостоена премии Fangoria Chainsaw Awards как лучшая телевизионная актриса.

Также Еву Грин можно увидеть в картинах «Эйфория» (2017) «Вита и Вирджиния» (2018) и «Дамбо» (2018).

Параллельно с актерской карьерой Грин достигла не меньших успехов в модельном бизнесе. Она представляла такие марки, как Breil, Emporio Armani, Lancôme и Heineken, а также стала лицом парфюма Midnight Poison от Christian Dior.

Личная жизнь Евы Грин

На съемочной площадке фильма «Царство небесное» Ева познакомилась с Мартоном Чокашом, после чего они встречались 5 лет, разрыв отношений произошел в 2009. Ходят слухи, что сейчас Ева встречается с Тимом Бертоном, после его разрыва с Хеленой Бонем Картер.