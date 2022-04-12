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Ева Грин

Eva Green
Ева Грин
Ева Грин Eva Green
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Дата рождения
5 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Евы Грин

Ева Грин - французская актриса театра, кино и телевидения, а также модель, родилась 6 июля 1980 в Париже. Ее мать Марлин Жобер была актрисой и имела франко-алжирское происхождение, а отец Уолтер Грин был стоматологом родом из Швеции. У Евы есть сестра-двойняшка Джой, которая родилась на пару минут позже нее. В 17 лет будущая актриса временно перебралась в Великобританию, где продолжала школьное обучение, а закончила его она уже в американской школе в Париже. Еще в 7 лет, побывав в Лувре, Ева всерьез увлеклась египтологией, но в 14 она была настолько поражена игрой Изабель Аджани в картине «Истории Адель А.», что она страстно захотела стать актрисой. Ее мать изначально выступала против этой профессии и не хотела, чтобы дочь шла по ее стопам, но в итоге все равно поддержала ее выбор. Ева три года обучалась в драматической школе Святого Павла, а затем прошла 10-недельный курс в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне. Также Грин окончила курс в Школе искусств при Университете Нью-Йорка, после чего вернулась в родной город и начала участвовать в театральных постановках.

Фильмы с Евой Грин

Первыми шагами на пути к славе для Евы стали роли в ряде театральных постановок, таких как «La Jalousie en Trois Fax» (2001), за которую она получила номинацию на премию Мольера, и «Turcaret» (2002). Именно там ее талант заметил знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи  и пригласить ее сыграть в фильме «Мечтатели». Фильм вышел на экраны в 2003 году, а Ева мгновенно привлекла к себе внимание зрителей и критиков. После фильма «Мечтатели» Грин появилась в еще одной французской ленте «Арсен Люпен», а затем начала работать в Голливуде.

Ева Грин - «Царство небесное»

Голливудский дебют актрисы состоялся в фильме «Царство небесное» Ридли Скотта в 2005 году, где Ева исполнила роль королевы Сибиллы из Иерусалима, в которую был влюблен крестоносец Балиан (Орландо Блум), а короля Балдуина в картине изобразил идол Грин, Эдвард Нортон.

Ева Грин - Джеймс Бонд

Следующая роль Евы Грин оказалась еще более заметной, чем предыдущая. Она появилась на экране в роли девушки легендарного шпиона Бонда. Создатели очередной части бондианы решили обновить актерский состав, поэтому на главную роль пригласили Дэниела Крэйга, а на роль его избранницы – новичка в индустрии кино, Еву. Премьера блокбестара «Казино Рояль» состоялась в конце 2006 года.

Далее последовали роли в фильмах «Золотой компас» (2007), «Франклин» (2008), «Трещины» (2009) и «Чрево» (2010). Яркими картинами в фильмографии актрисы считаются ленты «Мрачные тени» (2012) и «Дом странных детей Мисс Перегрин» (2016) популярного режиссера Тима Бертона. В 2014 году Грин сыграла в картине Роберта Родригеса «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», и за свою роль получила награду Golden Schmoes Awards в категории «Лучшие T&A года».

Ева Грин – Страшные сказки

Ева Грин снималась также и на телевидении. Самым значимым телепроектом для нее стал сериал в жанре хоррор-триллера и фэнтези «Страшные сказки» (2014-2016). Он получил множество номинаций на престижные премии и одержал несколько побед, а сама актриса была удостоена премии Fangoria Chainsaw Awards как лучшая телевизионная актриса.

Также Еву Грин можно увидеть в картинах «Эйфория» (2017) «Вита и Вирджиния» (2018) и «Дамбо» (2018).

Параллельно с актерской карьерой Грин достигла не меньших успехов в модельном бизнесе. Она представляла такие марки, как Breil, Emporio Armani, Lancôme и Heineken, а также стала лицом парфюма Midnight Poison от Christian Dior.

Личная жизнь Евы Грин

На съемочной площадке фильма «Царство небесное» Ева познакомилась с Мартоном Чокашом, после чего они встречались 5 лет, разрыв отношений произошел в 2009. Ходят слухи, что сейчас Ева встречается с Тимом Бертоном, после его разрыва с Хеленой Бонем Картер.

Интересные факты о Еве Грин

- Ее любимые дизайнеры: Жан-Поль Готье и Джон Гальяно

- По окончании работы над "Мрачными тенями" Джонни Депп подарил Еве книгу "Цветы зла" их любимого поэта Бодлера

- Рост - 168 см

 

Фильмография Евы Грин
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения 2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
Три мушкетёра: Миледи
приключения 2023, Франция
0.0
Дамбо
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.0
Проксима
Проксима
боевик, драма 2019, Франция
6.0
Эйфория
Эйфория
драма 2017, Германия
6.0
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
триллер, драма 2017, Канада / Бельгия
5.0
Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.0
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