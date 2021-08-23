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Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
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Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
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Дата рождения
12 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Дженнифер Хадсон
Родилась 12 сентября 1981 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Дженнифер Хадсон
Респект
мюзикл, драма
2021, США
6.0
Покидая Неверленд
документальный
2019, США
7.0
Кошки
мюзикл, драма, комедия
2019, США / Великобритания
6.0
Монстр
драма
2018, США
5.0
Чирак
драма
2016, США
5.0
Черное рождество
драма, мюзикл
2014, США
4.0
Колыбельная
драма
2014, США
7.0
Зови меня сумасшедшим
драма
2013, США
6.0
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Дженнифер Хадсон считает, что мюзикл «Кошки» недооценен
Но будущим поколениям он может прийтись по вкусу.
Написать
23 августа 2021 16:52
Дженнифер Хадсон покоряет эстраду в новом трейлере байопика об Арете Франклин «Респект»
Звезда «Девушек мечты» была лично одобрена певицей.
Написать
20 мая 2021 13:46
Netflix выпустил первый трейлер драмы «Монстр» о талантливом подростке, обвиненном в убийстве
Главные роли сыграли Келвин Харрисон — младший, Джон Дэвид Вашингтон и Джеффри Райт.
Написать
7 апреля 2021 12:30
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Фото: как выглядели бы принцессы Disney, если бы их играли голливудские звезды
А вы хотели бы увидеть Скарлетт Йоханссон в образе Золушки?
Написать
1 ноября 2018 00:04
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