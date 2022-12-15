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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Спорт

Рейтинг фильмов в жанре спорт

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Одиннадцать молчаливых мужчин
2 Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.4
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Движение вверх
3 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Легенда №17
4 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
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Молот
5 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Гонка
6 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Мистер нокаут
7 Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Каратэ-пацан
8 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Крид 2
9 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
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Белый снег
10 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Рокки
11 Рокки
спорт, мелодрама, драма 1976, США
7.7
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Тренер
12 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Один вдох
13 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
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Бой с тенью 2: Реванш
14 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
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Выкрутасы
15 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Эластико
16 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Рестлер
17 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Дневник баскетболиста
18 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
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Счастливчик Гилмор
19 Счастливчик Гилмор
спорт, комедия 1996, США
7.4
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Рокки Бальбоа
20 Рокки Бальбоа
боевик, спорт, драма 2006, США
7.4
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В спорте только девушки
21 В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.4
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
22 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Король Ричард
23 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Левша
24 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Покорители волн
25 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
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Дикая лига
26 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Тоня против всех
27 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Спиди-гонщик
28 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
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Чемпионы
29 Чемпионы
спорт, драма 2014, Россия
6.6
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Стрельцов
30 Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
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Небесная команда
31 Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.8
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Воин
32 Воин
спорт, драма 2015, Россия
4.6
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