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Симулянт
The Ringer
Симулянт, 2005
2005 / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
комедия
спорт
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2005
Премьера онлайн
26 ноября 2021
Премьера в мире
23 декабря 2005
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Бэрри Блауштайн
В ролях
Джонни Ноксвилл
Кэтрин Хейгл
Брайан Кокс
Джед Рис
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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