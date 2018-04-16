«Тренер»: Рецензия Киноафиши
Уйти красиво у Юрия Столешникова не получилось. Из «Спартака» его турнули с волчьим билетом. И с дисквалификацией на год. А для футболиста в 34 года, пусть и титулованного, такие «подарки судьбы» – приговор. Хотя турнули его, вообще-то, за дело. Мало того, что он не сумел пенальти забить (пижонство банальное помещало), он еще и драку на поле «организовал». Фанат какой-то пристал к нему с риторическим вопросом: «Не, ну а кто так бьет?!» – вот Столешников и объяснил ему, кто именно бьет и как. На практике объяснил. С помощью кулака. После чего карьера лучшего российского форварда благополучно закончилась.
Единственная команда, которая согласилась его принять, нашлась года через два. Клуб «Метеор» случайно выполз из Второй лиги и искал главного тренера, чтобы не позориться на чемпионатах слишком уж сильно. Деваться Столешникову было некуда и контракт он подписал. О чем пожалел. Потому что «Метеор» оказался на редкость гнилой дырой. И дело даже не в том, что клуб не мог побеждать: он просто не собирался этого делать. И начальство, и игроков, и мэрию беспомощность команды устраивала. А московский «засланец» с московскими же амбициями был совершенно не в тему. Так что, господин Столешников, пакуйте свои чемоданы: эту игру Вы проиграли тоже….
Можно сказать, что «Тренер» – это проект имени Данилы Козловского: он придумал его, написал первый сценарный драфт, потом спродюсерировал и снял (ну, и сыграл самого Столешникова, разумеется). Причем снял он, по большому счету, фильм-сказку, фильм-мечту. Мечту не просто о победоносном (или хотя бы конкурентоспособном) отечественном футболе, но мечту об аутсайдере, который одной левой бутсой способен показать лидерам, где раки зимуют. А так как в действительности подобных случаев не так уж много, то и сам Козловский, и его продюсеры решили за эту самую действительность не прятаться. Поэтому титра «Основано на реальных событиях» в «Тренере» вы не увидите: вся история – это фантазия авторов. Впрочем, как и бравый клуб «Метеор».
Тем не менее, в ужасе хвататься за голову особой необходимости нет: «Тренер» по многим параметрам сильнее своих собратьев по жанру. Самое смешное, что и к реальности он оказался ближе, чем многие спортивные драмы. Нет-нет, не спешите гоготать в голос: речь не о том, что вчерашние обитатели Второй Лиги способны за пару месяцев «догнать и перегнать Челси». Я про другое. Первая часть фильма – это не история группы парней, которые пытаются стать «быстрее, выше, сильнее». Первая часть фильма – это история инициативного дурака-одиночки, который оказался среди тех, кому давно ничего не надо. Это не борьба с самим собой и своей физической немощью – это борьба с рутиной, с бюрократией, с провинциальным мышлением.
Да, нечто подобное мелькало и в «Легенде 17» (когда Харламова «ссылают» в Чебаркуль). Но там – лишь пара проходных эпизодов. Здесь же – соль (и перец) основного конфликта. Который «позаимствован» как раз из реальности. А так как он и подмечен довольно верно, и хорошо разработан, то с каждой минутой фильм стремительно набирает очки (и обороты). И вторая часть фильма (местами вполне традиционная и предсказуемая) на фоне первой всё-таки заметно проигрывает. Но там в свою силу вступает романизация победы и эффектно снятый футбол. А снят он действительно шикарно и на пределе технических возможностей. Хотя переплюнуть «Движение вверх» по вполне объективным причинам не удается.
Причины же следующие. Во-первых, у «Тренера» нет того мощного ностальгического заряда, который помог «Движению вверх» и «Легенде №17». Во-вторых, после двух-трех игр в техническом плане расти фильму некуда – начинаются невольные повторы (как операторские, так и стилистические), поэтому почти все матчи «Тренера» похожи как близнецы братья. В-третьих, сильно хромает любовная линия (которую, правда, с лихвой компенсирует линия отношений Столешникова с директоршей клуба – фантастически точная работа Ирины Горбачевой). Ну, и в-четвертых, срабатывает отсутствие новизны: если «Движение вверх» было явным скачком вперед (никто и не подозревал, что спортивный матч можно превратить в такой шикарный визуальный аттракцион), то теперь это лишь еще один шаг по уже знакомой дороге – да, круто, да эмоционально, да технически мощно, но Америк никто не открывает, поэтому откровения нет.
Впрочем, наверное, это уже придирки. Не могу сказать точно, что вы думаете о «Тренере», но что-то мне подсказывает, что он лучше ваших ожиданий. Про техническую сторону вопроса я уже говорила – тут претензий особых нет. Да и с актерами фильму повезло: шикарная Ирина Горбачева, Владимир Ильин в «шкуре» полуспившегося детского тренера, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков… (Про Данилу Козловского ничего говорить не буду, вы и сами всё знаете). Сценарий, что называется, «не без греха» (точнее, не без огрех), но «грехи» эти отнюдь не смертельны. Так что диагноз можно поставить примерно такой: «Тренер» – вполне добротный визуальный аттракцион, снятый во славу футбола; не идеальный – да, но эмоциональный и довольно эффектный.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 19 апреля 2018-го года
Расписание и покупка билетов на фильм «Тренер»