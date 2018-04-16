«Тренер»: Рецензия Киноафиши

Прощального матча не будет (с)

Уйти красиво у Юрия Столешникова не получилось. Из «Спартака» его турнули с волчьим билетом. И с дисквалификацией на год. А для футболиста в 34 года, пусть и титулованного, такие «подарки судьбы» – приговор. Хотя турнули его, вообще-то, за дело. Мало того, что он не сумел пенальти забить (пижонство банальное помещало), он еще и драку на поле «организовал». Фанат какой-то пристал к нему с риторическим вопросом: «Не, ну а кто так бьет?!» – вот Столешников и объяснил ему, кто именно бьет и как. На практике объяснил. С помощью кулака. После чего карьера лучшего российского форварда благополучно закончилась.

Кадр из фильма «Тренер»

Единственная команда, которая согласилась его принять, нашлась года через два. Клуб «Метеор» случайно выполз из Второй лиги и искал главного тренера, чтобы не позориться на чемпионатах слишком уж сильно. Деваться Столешникову было некуда и контракт он подписал. О чем пожалел. Потому что «Метеор» оказался на редкость гнилой дырой. И дело даже не в том, что клуб не мог побеждать: он просто не собирался этого делать. И начальство, и игроков, и мэрию беспомощность команды устраивала. А московский «засланец» с московскими же амбициями был совершенно не в тему. Так что, господин Столешников, пакуйте свои чемоданы: эту игру Вы проиграли тоже….

Кадр из фильма «Тренер»

Можно сказать, что «Тренер» – это проект имени Данилы Козловского: он придумал его, написал первый сценарный драфт, потом спродюсерировал и снял (ну, и сыграл самого Столешникова, разумеется). Причем снял он, по большому счету, фильм-сказку, фильм-мечту. Мечту не просто о победоносном (или хотя бы конкурентоспособном) отечественном футболе, но мечту об аутсайдере, который одной левой бутсой способен показать лидерам, где раки зимуют. А так как в действительности подобных случаев не так уж много, то и сам Козловский, и его продюсеры решили за эту самую действительность не прятаться. Поэтому титра «Основано на реальных событиях» в «Тренере» вы не увидите: вся история – это фантазия авторов. Впрочем, как и бравый клуб «Метеор».

Кадр из фильма «Тренер»

Тем не менее, в ужасе хвататься за голову особой необходимости нет: «Тренер» по многим параметрам сильнее своих собратьев по жанру. Самое смешное, что и к реальности он оказался ближе, чем многие спортивные драмы. Нет-нет, не спешите гоготать в голос: речь не о том, что вчерашние обитатели Второй Лиги способны за пару месяцев «догнать и перегнать Челси». Я про другое. Первая часть фильма – это не история группы парней, которые пытаются стать «быстрее, выше, сильнее». Первая часть фильма – это история инициативного дурака-одиночки, который оказался среди тех, кому давно ничего не надо. Это не борьба с самим собой и своей физической немощью – это борьба с рутиной, с бюрократией, с провинциальным мышлением.

Кадр из фильма «Тренер»

Да, нечто подобное мелькало и в «Легенде 17» (когда Харламова «ссылают» в Чебаркуль). Но там – лишь пара проходных эпизодов. Здесь же – соль (и перец) основного конфликта. Который «позаимствован» как раз из реальности. А так как он и подмечен довольно верно, и хорошо разработан, то с каждой минутой фильм стремительно набирает очки (и обороты). И вторая часть фильма (местами вполне традиционная и предсказуемая) на фоне первой всё-таки заметно проигрывает. Но там в свою силу вступает романизация победы и эффектно снятый футбол. А снят он действительно шикарно и на пределе технических возможностей. Хотя переплюнуть «Движение вверх» по вполне объективным причинам не удается.

Кадр из фильма «Тренер»

Причины же следующие. Во-первых, у «Тренера» нет того мощного ностальгического заряда, который помог «Движению вверх» и «Легенде №17». Во-вторых, после двух-трех игр в техническом плане расти фильму некуда – начинаются невольные повторы (как операторские, так и стилистические), поэтому почти все матчи «Тренера» похожи как близнецы братья. В-третьих, сильно хромает любовная линия (которую, правда, с лихвой компенсирует линия отношений Столешникова с директоршей клуба – фантастически точная работа Ирины Горбачевой). Ну, и в-четвертых, срабатывает отсутствие новизны: если «Движение вверх» было явным скачком вперед (никто и не подозревал, что спортивный матч можно превратить в такой шикарный визуальный аттракцион), то теперь это лишь еще один шаг по уже знакомой дороге – да, круто, да эмоционально, да технически мощно, но Америк никто не открывает, поэтому откровения нет.

Кадр из фильма «Тренер»

Впрочем, наверное, это уже придирки. Не могу сказать точно, что вы думаете о «Тренере», но что-то мне подсказывает, что он лучше ваших ожиданий. Про техническую сторону вопроса я уже говорила – тут претензий особых нет. Да и с актерами фильму повезло: шикарная Ирина Горбачева, Владимир Ильин в «шкуре» полуспившегося детского тренера, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков… (Про Данилу Козловского ничего говорить не буду, вы и сами всё знаете). Сценарий, что называется, «не без греха» (точнее, не без огрех), но «грехи» эти отнюдь не смертельны. Так что диагноз можно поставить примерно такой: «Тренер» – вполне добротный визуальный аттракцион, снятый во славу футбола; не идеальный – да, но эмоциональный и довольно эффектный.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 19 апреля 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тренер»