Дата публикации: 23 октября 2024
Роднина – Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов — невероятная сила духа и жажда победы. Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир  
Елена Белая 8 марта 2025, 00:55
Оценка
Хороший фильм о силе духа. Нам понравился
8 марта 2025, 00:55 Ответить
feliciano2016 8 марта 2025, 18:14
Оценка
Вообще я люблю и смотрю все спортивные фильмы, но тут слишком уж соплей много
8 марта 2025, 18:14 Ответить
Мария Баранова 8 марта 2025, 23:06
Оценка
Сегодня с дочкой посмотрели фильм Роднина... Это просто ШЕДЕВРАЛЬНО!!! Бесподобная игра актеров и работа режиссера завораживала, окунала в сюжет, время пролетело на одном дыхании! В фильме полно тонкого юмора, острых моментов, динамики сюжета. Гармонично изображено Советское время, оно не кажется нарисованным!!! Последнее время, это большая редкость, что бы фильм про Советский Союз сняли не фальшиво!!! Мы, кто жили в то время, очень чувствуем фальшь, а в этом фильме её НЕТ!!! Спасибо, фильм прекрасен, добавим его в домашнюю фильмотеку! Его можно смотреть МНОГО раз!!!
8 марта 2025, 23:06 Ответить
nik24-02 9 марта 2025, 10:02
Оценка
Отличный фильм, нам с дочкой (12 лет) очень понравился. Евгений Ткачук - прекрасно сыграл.
9 марта 2025, 10:02 Ответить
Кристина Порсин 9 марта 2025, 11:34
Оценка
Классный фильм нам с подругами очень понравилось.
9 марта 2025, 11:34 Ответить
mariugrigorieva33 10 марта 2025, 10:25
Оценка
Хороший фильм, мне очень понравилось
10 марта 2025, 10:25 Ответить
Weteran Mc 12 марта 2025, 02:03
Оценка
Посмотрев трейлер и начитавшись положительных отзывов, я решил тоже посмотреть премьеру ожидаемой отечественной биографической спортивной драмы о советской великой фигуристке - «Роднина».

Сюжет фильма начинается с 1955 года, когда маленькая девочка Ира с высокой температурой и горяченным, как «печка» лбом, на катке уговаривает папу разрешить сделать ещё один аксель.
Спустя годы, наступает юность и уже барышня Ирина с преданным партнёром Михаилом Булановым под руководством ненавистного тренера Жукова проводит тренировку в спортивной школе олимпийского резерва по фигурному катанию «ЦСКА».
И вот оно - сразу успешное первое выступление, что повлекло за собой приглашение на чемпионат Европы. С этого момента началась карьера великой советской фигуристки.

Нельзя сказать, что кино смотрелось на одном дыхании, но и отрываться от экрана тоже не хотелось. В ходе фильма чувствовался драйв, хотя скучноватые моменты тоже проскакивали.
Актёрский состав отыграл великолепно. Особенно понравилась Владислава Самохина, которая очень-очень была похожа на великую фигуристку.
Хоть я и не любитель фигурного катания, но многие элементы выполняемые на льду, захватывали дух.
И ещё, что хочется добавить - это чувство уважения, чувство гордости к нашим русским профессионалам своего дела. Никакие диверсии в виде «случайного» выключения музыки во время выступления на льду - не смогли сломить «наших» ребят. И они в полной тишине успешно «откатали» свой номер до конца. Овации зрителей тому подтверждение.

Ирине Константиновне Родниной сейчас 75 лет. Она - депутат государственной думы и остаётся символом советского и российского фигурного катания. Здоровья великому человеку!

А моя оценка фильму: 9 из 10. 👍
12 марта 2025, 02:03 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:55
в ответ на сообщение Елена Белая от 8 марта 2025, 00:55
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
12 марта 2025, 19:55 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:56
в ответ на сообщение feliciano2016 от 8 марта 2025, 18:14
Фигурное катание очень тонкий спорт
12 марта 2025, 19:56 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:56
в ответ на сообщение Мария Баранова от 8 марта 2025, 23:06
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
12 марта 2025, 19:56 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:58
в ответ на сообщение nik24-02 от 9 марта 2025, 10:02
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
12 марта 2025, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:59
в ответ на сообщение mariugrigorieva33 от 10 марта 2025, 10:25
Это замечательно! Поделитесь, чья актёрская игра произвела на вас самое большое впечатление? 
12 марта 2025, 19:59 Ответить
Киноафиша.инфо 12 марта 2025, 19:59
в ответ на сообщение Weteran Mc от 12 марта 2025, 02:03
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
12 марта 2025, 19:59 Ответить
Александр Шибанов 14 марта 2025, 09:56
Оценка
Норм. 7,5 баллов :)
14 марта 2025, 09:56 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2025, 20:48
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 14 марта 2025, 09:56
6.0 😁
14 марта 2025, 20:48 Ответить
alenaabu104 16 марта 2025, 03:25
Оценка
Хороший фильм. Нам понравился.
16 марта 2025, 03:25 Ответить
Сергей Сергей 16 марта 2025, 13:44
Оценка
Хороший фильм, советую посмотреть всей семьёй 👍
16 марта 2025, 13:44 Ответить
tanatoterapevt 16 марта 2025, 17:13
Благодарю за этот фильм. 🙏Отличная игра актёров и время советское прям на 99 процентов чувствуется через этот очередной спортивный шедевр. Согласна с положительными отзывами. Мне единственное что пришло, чего бы я добавила, если режиссёром была... иногда более близкий план, когда показывают катание фигуристов... Ведь это всегда так красиво и чувственно... хотя понимаю, задумка не об этом, а историческая, патриотическая и поо силу, мужество... и конечно Любовь. ❤️
16 марта 2025, 17:13 Ответить
Игорь Ферягин 19 марта 2025, 07:53
Оценка
Фильм хороший.
19 марта 2025, 07:53 Ответить
Тамара Чернявская 20 марта 2025, 15:02
Фильм не смотрела.,уважаю ее прошлое,.,Общественное лицо совсем другое
20 марта 2025, 15:02 Ответить
Алёна Компаневич 23 марта 2025, 09:53
Оценка
Отличный фильм! Рекомендую!
23 марта 2025, 09:53 Ответить
Comon 24 марта 2025, 21:14
Оценка
Отличный суперский фильм, наш уровне лучших российских фильмов про спорт, таких как Легенда 17 и Движение вверх, а так же фильма про Вяльбе. Всё показано как надо, приукрашено максимум 5 процентов но это вполне допустимо и честно, и даже мало. Сцена разминки перед ОИ'80 в Лэйк-Плэсиде - так и вообще одна из лучших спортивных сцен в истории кинематографа про фигурное катание - чисто спортивный взгляд изнутри, что там происходит. Мы то думаем что только соревнования, а борьба идёт гораздо раньше и 45 лет назад спортсмены наивно бросились в бой уже на разминках, сейчас конечно уже другие стратегии но все равно это выглядит супер
24 марта 2025, 21:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:28
в ответ на сообщение alenaabu104 от 16 марта 2025, 03:25
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 марта 2025, 22:28 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:29
в ответ на сообщение Сергей Сергей от 16 марта 2025, 13:44
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
31 марта 2025, 22:29 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:29
в ответ на сообщение tanatoterapevt от 16 марта 2025, 17:13
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
31 марта 2025, 22:29 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:30
в ответ на сообщение Comon от 24 марта 2025, 21:14
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 марта 2025, 22:30 Ответить
Елена Быстрова 17 июня 2025, 09:37
в ответ на сообщение Мария Баранова от 8 марта 2025, 23:06
Оценка
Какой бренд 🤦
17 июня 2025, 09:37 Ответить
Елена Быстрова 17 июня 2025, 09:39
Оценка
Хватило рекламных роликов треллера, бред. 👎
17 июня 2025, 09:39 Ответить
