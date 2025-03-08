Роднина
– Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов — невероятная сила духа и жажда победы.
Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир
Сюжет фильма начинается с 1955 года, когда маленькая девочка Ира с высокой температурой и горяченным, как «печка» лбом, на катке уговаривает папу разрешить сделать ещё один аксель.
Спустя годы, наступает юность и уже барышня Ирина с преданным партнёром Михаилом Булановым под руководством ненавистного тренера Жукова проводит тренировку в спортивной школе олимпийского резерва по фигурному катанию «ЦСКА».
И вот оно - сразу успешное первое выступление, что повлекло за собой приглашение на чемпионат Европы. С этого момента началась карьера великой советской фигуристки.
Нельзя сказать, что кино смотрелось на одном дыхании, но и отрываться от экрана тоже не хотелось. В ходе фильма чувствовался драйв, хотя скучноватые моменты тоже проскакивали.
Актёрский состав отыграл великолепно. Особенно понравилась Владислава Самохина, которая очень-очень была похожа на великую фигуристку.
Хоть я и не любитель фигурного катания, но многие элементы выполняемые на льду, захватывали дух.
И ещё, что хочется добавить - это чувство уважения, чувство гордости к нашим русским профессионалам своего дела. Никакие диверсии в виде «случайного» выключения музыки во время выступления на льду - не смогли сломить «наших» ребят. И они в полной тишине успешно «откатали» свой номер до конца. Овации зрителей тому подтверждение.
Ирине Константиновне Родниной сейчас 75 лет. Она - депутат государственной думы и остаётся символом советского и российского фигурного катания. Здоровья великому человеку!
А моя оценка фильму: 9 из 10. 👍
