«GOAT: Мечтай по крупному»: Рецензия Киноафиши

Козел или Greatest of All Time, то есть величайший всех времен — так можно дословно перевести главные четыре буквы в названии нового мультфильма от Sony Pictures Animation. К мультипликационной спортивной драме студия подошла с серьезными намерениями и привлекла к созданию чемпиона НБА, двукратного MVP лиги Стефена Карри. Это повысило интерес к мультфильму в спортивной среде, а история самого Карри стала прообразом сюжета. Другая же часть фан-базы была привлечена за счет Калеба Маклафлина — актера из популярного проекта Netflix «Очень странные дела». В оригинале именно он озвучил главного героя.

Уилл Харрис — козлик, который, еще будучи маленьким, пообещал своей маме стать великим спортсменом и сыграть за местную команду по звероболу. Наконец-то ему выпадает шанс войти в историю спорта великим. Правда, сначала ему придется преодолеть неприязнь со стороны более крупных животных, которые испокон веков играли в зверобол и никогда не принимали маленьких. Вдобавок ко всему самым сложным будет найти общий язык с капитаном любимой команды и кумиром детства — пантерой Джетт Филлмор.

Какими-то сверхъестественными изысками сюжет мультфильма не балует. Всё, как и обычно в крупной анимации и в жанре спортивной драмы: главный герой обязательно аутсайдер и неудачник, у него за плечами болезненная история с мамой и обязательство выполнить обещание, данное ей, парочка друзей в поддержке, затем счастливый шанс, попытка добиться уважения в новых обстоятельствах, первый успех, снова конфликты, а потом, конечно же, финальный выигрышный матч и хэппи-энд. Для насмотренного зрителя интриги, безусловно, никакой нет, развитие драматургии крайне предсказуемое. Впрочем, для детей все равно будет азарт и выбор, за кого болеть на этих звериных матчах.

Тем не менее игнорировать «GOAT: Мечтай по-крупному» вовсе не стоит. Проект составляет отличную конкуренцию уже легендарному и великому «Зверополису». Авторы предлагают альтернативные городские джунгли со своими правилами. Здесь встречаются не менее увлекательные персонажи вроде свиньи, которая владеет спортивным клубом, или самодовольного коня — чемпиона по звероболу. Да и сам козлик Уилл Харрис, несмотря на типичный для героя жанра набор характеристик, очень уж западает в душу и покоряет сердце — в маленьком теле отважная и смелая душа. Пока звериный мир «GOAT» был уверен, что простому козлику обыграть тигров, медведей и волков будет не под силу, он доказал, что ловкость и изворотливость могут быть полезнее грубой силы, физического превосходства, да и в целом любого предвзятого отношения к кому бы то ни было.

В этом смысле «GOAT» даже продолжает «Зверополис» и тематически, напоминая простую истину о том, что к другим нужно относиться уважительно. Правда, спортивный уклон накладывает на смыслы еще и отпечаток того, что лучше переоценить соперника, чем недооценить его.

На другой же чаше весов взаимоотношения с кумирами, которых мы себе творим, а потом разочаровываемся от болезненной реальности. Гиперболизированные, но живые отношения Уилла и Джетт — это то эмоциональное ядро, на котором держится весь мультфильм и которое заставляет переосмыслить наши ожидания, сильно отличающиеся от действительности.

Отдельно стоит отметить фирменную для студии анимацию, которая кажется далеко не идеальной и даже шероховатой в отличие от гигантов Disney и Pixar. Динамичный монтаж сочетается с кислотными цветами в кадре и графическими вставками. Более того, местами может показаться, что мультфильм похож на музыкальный клип, поскольку в звуковой дорожке практически постоянно звучат саундтреки, вдохновленные поп- и рэп-культурой. Особого внимания заслуживает и креативный подход команды, работавшей над проектом. Она буквально перепридумала классический баскетбол, который здесь прозвали звероболом, добавив в него неожиданные препятствия: вулканическую лаву, тугие лианы, камнепады, отколовшиеся льдины и прочие стихийные бедствия. В общем, играть героям в этот спорт отнюдь не просто, но крайне увлекательно.

И даже если «GOAT: Мечтай по-крупному» покажется штампованным мультфильмом с чересчур правильной и классической драматургией, визуально и по смыслам лента вряд ли пройдет мимо. Есть все шансы стать фанатом зверобола и ждать следующего матча с нетерпением!