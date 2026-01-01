Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Национальный бархат
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Национальный бархат

Национальный бархат

National Velvet 18+
О фильме

Англия. 20-е года XX века. Юная Вельвет Браун выигрывает лошадь по кличке Пай в лотерею и решает выставить скакуна в Великих Национальных Скачках с препятствиями.

Ее семейство — против идеи, но скоро соглашаются и к счастью юной наездницы именитый в прошлом жокей Ми Тэйлор решается стать её тренером перед соревнованиями.

Мать девочки тратит все сбережения, подготавливая Вельвет к скачкам. Девочка стрижется под юношу с целью выдать себя за жокея, по правилам женскому полу запрещено участвовать в скачках. Девочка вместе с любимой лошадью приходит к финишу первой, но её сразу же дисквалифицируют и лишают титула и приза.

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1944
Премьера в мире 14 декабря 1944
Дата выхода
23 ноября 1945 Австралия
12 июня 1947 Германия
26 января 1945 США
26 января 1945 Швеция 7
Производство Loew's
Другие названия
National Velvet, Fuego de juventud, Kleines Mädchen, großes Herz, A Mocidade é Assim Mesmo, A nagy derby, A Nobreza Corre nas Veias, Alitis kai i amazon, O, El sueño del Gran National, Gran premio, Le Grand National, O Velkou cenu, Över alla hinder, Over alle hindre, Tatlı Yalan, Velvet vítězí, Wielka nagroda, Wielka wygrana, Yli esteiden, Национальный бархат, 緑園の天使
Режиссер
Кларенс Браун
В ролях
Микки Руни
Дональд Крисп
Элизабет Тейлор
Энн Ревер
Анджела Лэнсбери
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
21 голос
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  633
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
