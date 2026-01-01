Англия. 20-е года XX века. Юная Вельвет Браун выигрывает лошадь по кличке Пай в лотерею и решает выставить скакуна в Великих Национальных Скачках с препятствиями.

Ее семейство — против идеи, но скоро соглашаются и к счастью юной наездницы именитый в прошлом жокей Ми Тэйлор решается стать её тренером перед соревнованиями.

Мать девочки тратит все сбережения, подготавливая Вельвет к скачкам. Девочка стрижется под юношу с целью выдать себя за жокея, по правилам женскому полу запрещено участвовать в скачках. Девочка вместе с любимой лошадью приходит к финишу первой, но её сразу же дисквалифицируют и лишают титула и приза.