«Стальная хватка»: Рецензия Киноафиши

На ринге два борца и рефери. Удар за ударом. Агрессивный рестлер грозится раздавить соперника, сломать ему шею, а затем демонстрирует свой фирменный прием «Железный коготь». Он уверенно идет к титулу чемпиона мира NWA в тяжелом весе, покупает кадиллак по совету промоутера, чтобы выглядеть как настоящая звезда, и следует своей мантре «Быть лучше абсолютно всех». В этом черно-белом прологе нам представляют Джека Адкиссона — спортсмена, взявшего себе псевдоним Фриц фон Эрих, а заодно и образ «злого немца-нациста». Он так и не стал чемпионом мира, но регулярно вымещал на соперниках свою злость из-за гибели сына Джека-младшего. Это была лишь первая из череды смертей в трагической истории знаменитой борцовской династии фон Эрихов.

Но перенесемся в цвет и конец 70-х. У строгого патриарха подросло уже четверо детей. Все — парни. Кевин, Дэвид, Керри и Майк. Фриц теперь строит бизнес и как промоутер выпускает на ринг своих мальчиков по одному, по двое-трое, устраивая из боев зрелищное шоу. Отец мучает их изнурительными тренировками, психологическим давлением, культивированием внутренней конкуренции, лишь бы только добиться хотя бы от одного из сыновей чемпионского титула и всего того, что он сам недополучил в карьере рестлера. Однако злой рок (или проклятие, называйте как хотите) семьи фон Эрихов продолжает рушить жизни всех ее членов.

У Шона Дуркина — режиссера «Стальной хватки» — было давнее желание экранизировать историю печально известной династии рестлеров. В юности канадский постановщик обожал этот вид спорта и лично переживал из-за трагедий семьи фон Эрихов. Работу над сценарием Дуркин начал вести еще в 2015 году и сознательно не стал включать в него историю Криса — самого младшего сына Фрица, в 1991 году покончившего жизнь самоубийством. Еще одной трагедии фильм уже не выдержал бы — так считал режиссер. При этом в предыдущих полных метрах Дуркина уже звучали темы контролирующей семьи (секта в «Марта Марси Мэй Марлен» ) и отца, разрушающего все хорошее и выстраивающего особый образ клана (Рори в «Гнезде» ). В «Стальной хватке» семья становится бизнесом, прямо как в тех же 1970-х в «Крестном отце» , где сильная мужественность была важна не меньше, чем следование по предначертанному патриархом пути.

Стальная хватка

Истинная трагедия клана фон Эрихов — не в родовом проклятии, а в требовательном деспотичном Фрице, который был для молодых людей кем угодно — тренером, работодателем, промоутером, надзирателем, но только не отцом. Все смешалось в доме фон Эрихов: тотальное насилие, материнская убежденность в том, что Бог поможет, папин рейтинг любимых сыновей, братская конкуренция за право быть лучшим. Оказавшись внутри жилища героев, камера стремительно переходит от семейной фотографии в рамке, которую выше оберегает крест, к оружию, иконам и кубкам. И этой экспозиции достаточно для того, чтобы понять, как будут дальше развиваться события, даже если история о королях ринга 70-х, 80-х и 90-х не была на слуху.

Ну а что нужно знать о рестлинге? Этот спорт про позерство, эмоциональную актерскую игру и убийственные приемы (зачастую поставленные как хореография и заранее отрепетированные с соперником). Со всем этим звезды фильма Зак Эфрон , Харрис Дикинсон и Джереми Аллен Уайт справляются великолепно. Актеры буквально летают над противниками и сбивают их с ног своими рельефными телами. Сцены захватывающих боев ставили с одного дубля перед живой аудиторией, при этом в мебельном магазине, преобразованном в далласский Спортаториум. Дуркин снимал, консультируясь на площадке со звездой рестлинга Чаво Герреро, также сыгравшей в фильме шейха. Поэтому «Стальная хватка» постоянно балансирует на грани вымышленного и реального, свободы и постановки.

Стальная хватка

У Зака Эфрона в этом смысле куда более значимая партия, и это, без сомнения, его лучшая работа. Кевин получился нежным, невинным и добродушным старшим братом — защитником, резко контрастирующим со стоической маской мужественности, которую хочет надеть на него требовательный отец. Остальные же братья умирают раньше, чем успевают полноценно раскрыться, хотя и Уайт ( «Медведь» ), и Дикинсон ( «Треугольник печали» ) — артисты с большим драматическим потенциалом.

Стальная хватка

Однако не стоит считать, что Шон Дуркин слепил простенькую спортивную драму о восхождении звезд и токсичных внутрисемейных отношениях. Скорее, по масштабности у него получилась греческая трагедия, в которой оставить монетку на ладье Харона — это самый простой способ получить заветную свободу, избавиться от тисков отца и встретиться с любимыми братьями. Хорошо, что в жизни есть и другой путь. Им пошел Кевин, построив свою собственную счастливую семью. «Стальная хватка» — это понятное кино о призраках семьи, которые преследуют персонажей этой истории. Кто-то знает, что делал все правильно, кто-то перекладывает ответственность на Бога, а кто-то и спустя много лет чувствует за собой вину.