«Молот»: Рецензия Киноафиши

Акульи бои без правил

Соперник попался сложный. Изворотливый, быстрый. Еще и упертый – такого измором не взять. А в последнем раунде он и вовсе попер вперед, как сумасшедший – откуда только силы взялись… Но, как говорится, «и не таких видали». Сложных боев Виктор Строев не боялся давно. Один из лучших в смешанных единоборствах, если не самый лучший в среднем весе – не зря же его прозвали «Русский Молот». А потому за пару секунд до гонга соперник все-таки рухнул – нокаут.

Алексей Чадов в фильме «Молот»

Но большие деньги пострашнее любых боев. А некоторые миллионеры опаснее любого соперника. Особенно, если его (миллионера) обидеть. А Виктор Строев (Алексей Чадов) одного такого обидел. У бывшего однокурсника Женьки Акулы (Антон Шагин) он увел Веру – девушку, по которой Акула безответно сох как минимум лет десять (Оксана Акиньшина). И теперь, дабы обидчику жизнь малиной не казалась, Женька и его телохранители-прихвостни гоняют будущего чемпиона мира по всему славному городу Санкт-Петербургу, таранят его машину своими вездеходами, палят в него из пистолета, ну, и так далее…

Антон Шагин в фильме «Молот»

Смешанные единоборства или ММА (в простонародье «бои без правил») – вид спорта, который даже молодым-то не назовешь. Он не молодой – юный. Например, в России самостоятельным видом спорта он стал считаться только с сентября 2012-го года. Тем не менее популярность его растет как на дрожжах и даже быстрее. Вместе со зрелищностью это делают его особо «уязвимым» - «уязвимым» для кинопродюсеров, например. Да что там далеко ходить… Год назад вышел «Воин», в прошлом месяце – «Спарта», теперь вот «Молот». И в принципе, ничего странного в этом нет: хорошо сделанные спортивные драмы – вариант беспроигрышный, потенциальная аудитория таких фильмов – огромна. А так как бокс на экране уже давно стал разменной монетой, то ММА по сравнению с ним смотрится не так уж банально.

Алексей Чадов, Оксана Акиньшина в фильме «Молот»

Проблема за малым: сделать спортивную драму так, чтобы про нее можно было сказать, что она «сделана хорошо». Про «Спарту», например, такого не скажешь. «Молот» значительно ближе к цели, но, в общем, и он не без греха. Главная беда – сценарий. (Что, собственно, уже типично для сегодняшнего русского кино, и фильм Нурбека Эгена не стал исключением). В данном случае авторов подвело убеждение, что главный механизм привлечения аудитории – это аттракционы. Все остальное – вопрос второй. И не важно, как именно эти аттракционы связаны между собой, не важно, что появление этих аттракционов совсем не оправдано, и т.д. Были бы бои-погони-драки-выстрелы, были бы кровь-драйв-экшен. А элементарная логика при этом как-то без надобности. И в самом деле... Зачем?

Алексей Чадов в фильме «Молот»

Вот боец ММА на полном ходу улепетывает от кучки людей в черном, которые в самом центре города Питера пытаются его убить. По его машине ведется прицельный огонь, он мастерски уворачивается от пуль, стекла летят, встречные иномарки переворачиваются вверх тормашками. Красиво? – Да! Зрелищно? – Еще как! А полицию слабо было вызвать? Ну, хотя бы попробовать? Впрочем, зачем… Гораздо эффектнее заставить машину перепрыгнуть через разводящиеся мосты, перекувырнуться и стать инвалидом. А полиция – это не зрелищно, нет…

Игорь Скляр в фильме «Молот»

При этом «аттракционов» в запасе у авторов не так много. Всего три. Драки, погони, бои на ринге. Не мудрствуя лукаво, они их чередует между собой, особо не переживая по поводу того, что «надо бы как-то разнообразить». Повторяются-чередуются и разговоры, поступки героев. Сценарий буквально ходит по кругу, который оказывается столь сильно замкнутым, что его и не разорвать. Тренер несколько раз отказывается от своего подопечного, Виктор несколько раз отказывается от Веры, Вера – от Виктора… И только Акула ни от кого не отказывается: с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, он гоняется за Строевым, азартно машет пистолетом и т.д.

Алексей Чадов в фильме «Молот»

Кстати, странная вещь. В одном эпизоде Акулу, как мальчика, насильно кормят вареньем – над ним издевается его собственный компаньон. В эпизоде финальном того же Акулу никак не может вырубить в рукопашном бою действующий чемпион мира. Авторы, ау! Так слаб ваш Акула или силен? Я что-то не понимаю….

С другой стороны, в плане зрелища в фильме все хорошо: бои сняты роскошно. (Одним из операторов был Максим Осадчий, что само по себе уже знак качества). Алексей Чадов в великолепной форме, смотрится убедительно – очень. Конечно, фанаты спортивных драм ничего кардинально нового в «Молоте» отыскать не смогут. Тем не менее, бои-драки-погони поставлены, сняты и смонтированы действительно на очень хорошем уровне, этого не отнять. Так что за аттракционы не стыдно – наоборот. К сожалению, не аттракционами едиными… И крепкий сценарий здесь бы явно не помешал.

Алексей Чадов, Антон Шагин в фильме «Молот»

Вера Алёнушкина

В прокате с 3 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Молот»